Por primera vez, Monster Jam® ruge en el lugar del estadio premier de SoCal para el evento de debut lleno de acción de diversión familiar a toda velocidad en el estadio Sofi este abril!

(Inglewood, CA) – Esto. Es. ¡Monster Jam™! La experiencia de deportes de motor más inesperada, sin guión e inolvidable para familias y fanáticos en el mundo hoy hace su debut épico en el principal estadio de SoCal, SoFi Stadium, rugiendo a través del icónico campo local de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers por primera vez. ¡Trayendo carreras sin cuartel, acrobacias masivas y habilidades de conducción locas en un evento increíble el sábado 29 de abril de 2023!

En Monster Jam®, los atletas campeones del mundo y sus camiones monstruo de 12,000 libras rompen la tierra en competencias abiertas de velocidad y habilidad. Los conductores de Monster Jam son atletas masculinos y femeninos entrenados y de clase mundial que han dominado no solo la fuerza física y la resistencia mental necesarias para competir, sino también la destreza vital para controlar máquinas de 12,000 libras capaces de hacer volteretas, habilidades verticales de dos ruedas y carreras. a velocidades de hasta 70 millas por hora para producir una acción de automovilismo en vivo asombrosa que se ve en todo el mundo. Monster Jam. ¡Tan grande como se pone!™

La emoción comienza en la experiencia de los fanáticos de Monster Jam Pit Party antes de cada evento. Los fanáticos pueden ver de cerca los enormes camiones, conocer a sus conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos, tomar fotografías y disfrutar de otras actividades familiares. Esta experiencia llena de diversión es el único lugar que permite a las personas tener acceso de cerca a los equipos de Monster Jam y obtener una visión interna de cómo se construyen estos camiones para hacer frente a la competencia. Pit Pass disponible para comprar por $20 cada uno.

● Pase de acceso anticipado: los súper fanáticos pueden vencer a las multitudes y llegar antes para disfrutar de una hora extra exclusiva para ver los camiones y conocer a los conductores. Las cantidades de pases de acceso anticipado a Pit Party son limitadas. ¡No te lo pierdas!

Los fanáticos de los deportes de motor de SoCal estarán al borde de sus asientos mientras los pilotos de clase mundial muestran habilidades locas y carreras sin cuartel en feroces batallas cara a cara por el Campeonato de eventos. Diseñados a la perfección, los camiones Monster Jam de 12,000 libras superan todos los límites en las competencias de estilo libre, habilidades y carreras. El Campeón Azul de la Stadium Series recibirá una oferta automática muy codiciada para las prestigiosas Finales Mundiales de Monster Jam® para competir por el título de Campeón Mundial en las Finales Mundiales de Monster Jam 2023 en Nashville este verano.

La serie Stadium Championship Blue presenta a 12 atletas expertos que luchan por el campeonato mientras rompen la tierra en intensas competencias de velocidad y habilidad. El guardián de la bestia, Tony Ochs, ruge en la carrera por el campeonato en ThunderROARus™, un depredador ápice que hace su debut en 2023. El actual campeón de salto de altura de las finales mundiales de Monster Jam, Ryan Anderson, en Son-uva Digger®, pretende repetir como serie campeón. Tyler Menninga se pone al volante de la máquina de demolición negra y verde, la legendaria Grave Digger®. El dos veces poseedor del título GUINNESS WORLD RECORD™ Bari Musawwir en Zombie™ y la favorita de los fanáticos Cynthia Gauthier en Lucas Stabilizer buscan asegurar el campeonato.

CUÁNDO: Sábado 29 de abril de 2023

Hora del evento: 7:00 p. m.

Pit Party abierto de 2:30 p. m. a 5:30 p. m. (se requiere un boleto para el evento y un Pit Pass para ingresar)

DÓNDE: Estadio SoFi – 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301

ENTRADAS: ¡Las entradas tienen un precio asequible para toda la familia!

Los boletos y pases para boxes estarán disponibles para su compra en línea en Ticketmaster.com

*Los precios de los boletos están sujetos a cambios: se pueden aplicar cargos adicionales por lugar/emisión de boletos

*** ENGLISH VERSION ***

(Inglewood, CA) – This. Is. Monster Jam™! The most unexpected, unscripted and unforgettable motorsports experience for families and fans in the world today makes its epic debut at SoCal’s premier stadium venue, SoFi Stadium, roaring through the iconic home field of the Los Angeles Rams and Los Angeles Chargers for the first time ever bringing all-out racing, massive stunts and crazy driving skills packed into one incredible event on Saturday, April 29, 2023!

At Monster Jam®, world champion athletes and their 12,000-pound monster trucks tear up the dirt in wide-open competitions of speed and skill. Monster Jam drivers are trained, world-class male and female athletes who have mastered not only the physical strength and mental stamina needed to compete, but the vital dexterity to control 12,000-pound machines capable of doing backflips, vertical two-wheel skills and racing at speeds up to 70 miles-per-hour to produce jaw-dropping, live motorsports action seen around the world. Monster Jam. As Big As It Gets!™

The excitement begins at the Monster Jam Pit Party fan experience prior to each event. Fans can see the massive trucks up close, meet their favorite drivers and crews, get autographs, take pictures and enjoy other family-friendly activities. This fun-filled experience is the only place that allows people to get up close access to the Monster Jam teams and get an insider’s look at how these trucks are built to stand up to the competition. Pit Pass available to purchase for $20 each.

Early Access Pass: Super fans can beat the crowds and get in earlier to enjoy an exclusive extra hour to see the trucks and meet the drivers. Pit Party Early Access Pass quantities are limited. Don’t miss out!

SoCal motorsports fans will be on the edge of their seats as world-class drivers show off crazy skills and all-out racing in fierce head-to-head battles for the Event Championship. Engineered to perfection, the 12,000-pound Monster Jam trucks push all limits in Freestyle, Skills and Racing competitions. The Stadium Series Blue Champion will receive a highly coveted automatic bid to the prestigious Monster Jam World Finals® to compete for the title of World Champion at the 2023 Monster Jam World Finals in Nashville this summer.

The Stadium Championship Blue series features 12 skilled athletes battling for the championship while tearing up the dirt in intense competitions of speed and skill. Keeper-of-the-beast Tony Ochs roars into the race for the championship in ThunderROARus™, an apex predator making its debut in 2023. Reigning Monster Jam World Finals High Jump champion Ryan Anderson in Son-uva Digger® aims to repeat as series champion. Tyler Menninga gets behind the wheel of the black and green wrecking machine, the legendary Grave Digger®. Two-time GUINNESS WORLD RECORD™ title holder Bari Musawwir in Zombie™ and fan-favorite Cynthia Gauthier in Lucas Stabilizer look to lock in the championship.

WHEN: Saturday, April 29, 2023

Event Time – 7:00 PM

Pit Party open from 2:30 PM–5:30 PM (Event Ticket & Pit Pass required for entry)

WHERE: SoFi Stadium – 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301

TICKETS: Tickets are affordably priced for the whole family!

Tickets and Pit Passes will be available for purchase online at Ticketmaster.com

*Ticket prices subject to change – additional venue/ticketing fees may apply

STADIUM SERIES BLUE TRUCK LINEUP: Grave Digger® driven by Tyler Menninga; Son-uva Digger ® driven by Ryan Anderson; Zombie™ driven by Bari Musawwir; ThunderROARus™ driven by Colt Stephens; Lucas Stabilizer driven by Cynthia Gauthier; Megalodon® driven by Cory Rummell; El Toro Loco driven by Coty Saucier; Monster Mutt® driven by Chris Koehler; Avenger driven by Jim Koehler; Bad Company driven by John Gordon; Shaker driven by Ryan Disharoon; Axe driven by Joe Foley

**Truck and driver line-up subject to change