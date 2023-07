POV lanza su temporada 36 con tres documentales latinos

La multi-galardonada ‘POV’ anuncia su 36ª temporada;

la nueva selección ilustra el compromiso de la serie

con las voces diversas y las formas de narración

no ficticias que traspasan fronteras

La temporada, que se estrena el 26 de junio, presenta

16 títulos, incluyendo los documentales latinos

Bulls and Saints, unseen, and Uýra – The Rising Forest

POV se emite en PBS, los lunes a las 10p/9C

y en streaming gratuito a través de la Aplicación PBS

La multipremiada serie POV, aclamada como la serie de no ficción más longeva de la televisión estadounidense, inicia su 36ª temporada con una selección de 16 largometrajes documentales con temas dedicados a los cuidadores, el transnacionalismo, el activismo, las aspiraciones de la infancia, la accesibilidad y las relaciones intergeneracionales. El compromiso de la serie de ofrecer una plataforma pública para mostrar formas audaces de narración de no ficción de cineastas con voces y perspectivas diversas aporta al público protagonistas inolvidables con puntos de vista únicos. La mitad de las películas de la temporada 36 están dirigidas por mujeres y más de dos tercios por cineastas de color.

Entre las celebradas películas anunciadas previamente para esta temporada se incluye el oportuno documental nominado al Óscar, A House Made of Splinters del ex director de POV Simon Lereng Wilmont y la productora Monica Hellström. Mientras que la guerra al este de Ucrania cobra un alto precio entre las familias que viven cerca del frente, un pequeño grupo de trabajadores sociales de gran voluntad trabajan incansablemente en un tipo especial de orfanato para crear un espacio seguro y casi mágico en el que puedan vivir los niños. En la fascinante película de la debutante directora vietnamita Hà Lệ Diễm pre-seleccionada para los Óscar, Children of the Mist, ella detalla los retos a los que se enfrenta una niña hmong que vive en una zona rural del norte de Vietnam atrapada entre la tradición y la modernidad.

Erika Dilday, directora ejecutiva de American Documentary y productora ejecutiva de POV y America ReFramed, declaró:

«Estoy muy entusiasmada con la programación de la 36ª temporada. Estamos acercando a nuestros espectadores a diferentes países, diferentes personas y diferentes ideas. POV pone mucho cuidado y esfuerzo no sólo en cómo elegimos las historias, sino en quién las cuenta. Buscamos autenticidad y accesibilidad».

«Una de las mejores cosas de esta temporada es que no rehuimos de las historias atrevidas. Creo que los buenos documentales deben tratar temas que nos hagan sentir incómodos y que cuestionen nuestra visión del mundo.»

«La diversidad de voces y perspectivas sigue siendo fundamental para la misión de PBS, y estamos muy contentos de traer muchas nuevas películas independientes de POV a nuestro público», afirmó Sylvia Bugg, jefa ejecutiva de programación y directora general de programación general de audiencia de PBS. Esta nueva temporada documenta historias conmovedoras de todo el mundo, continuando nuestro legado de ofrecer una programación que sea educativa, informativa e inspiradora».

A medida que temas fundamentales en las culturas chocan, cinco películas exploran el transnacionalismo y el efecto que la tierra tiene en la identidad. La temporada se inaugura el 26 de junio con la ya anunciada After Sherman, la poética ópera prima de Jon-Sesrie Goff sobre su búsqueda para desenterrar su herencia negra en medio de un pasado violento en el Low Country de Carolina del Sur. En A Story of Bones, los directores Joseph Curran y Dominic Aubrey de Vere narran los esfuerzos de Annina van Neel y Peggy King Jorde por recuperar un cementerio con miles de africanos esclavizados en el famoso territorio británico de Santa Elena. Ambientada entre las pistas de rodeo del este de Carolina del Norte y la añorada ciudad natal mexicana de una familia indocumentada que vive en Estados Unidos desde hace 20 años, Bulls and Saints del director Rodrigo Dorfman y el productor Peter Eversoll, es una historia de migración inversa, pertenencia, rebelión y redención. El primer largometraje documental de Leslie Tai, How to Have an American Baby, es una mirada íntima y bajo cuerda a la economía sumergida del turismo de natalidad chino en Estados Unidos. Uýra: The Rising Forest, de Juliana Curi y Uýra Sodoma, trata de una artista trans amazónica que utiliza su arte para inspirar a los jóvenes indígenas y ribereños a conectarse consigo mismos, con sus antepasados y con su entorno en Brasil.

La serie se mantiene fiel a sus raíces de «punto de vista» con tres historias profundamente personales sobre los cuidados, la familia y las personas con discapacidad. Eat Your Catfish, filmada desde el punto de vista de Kathryn, una mujer con ELA, es un relato descarnado de los lazos familiares y de las ganas de vivir de una mujer. Con empatía y humor negro, los directores Adam Isenberg, Senem Tüzen y Noah Amir Arjomand—que es el hijo de Kathryn—exploran el desmoronamiento de una familia llevada al límite. En el vibrante y tierno cine-poema de la directora Rea Tajiri, Wisdom Gone Wild, la cineasta colabora con su madre Nisei mientras se enfrentan a la dolorosa y curiosa realidad de la sabiduría «enloquecida» en las sombras de la demencia. En unseen, el director Set Hernández sigue a su amigo Pedro, un aspirante a trabajador social que se enfrenta a la inseguridad de la vida como inmigrante ciego e indocumentado.

Continuando con historias centradas en la familia, la temporada ofrece cuatro películas sobre las relaciones intergeneracionales y las aspiraciones de la infancia. Previamente anunciada, Murders That Matter, dirigida y producida por Marco Williams (Two Towns of Jasper), ex-alumno de POV y ganador del premio Peabody, documenta a lo largo de cinco años la transición de Movita Johnson-Harrell, madre afroamericana musulmana, de víctima de traumas y violencia a feroz defensora contra la violencia armada en las comunidades negras de Filadelfia. La directora Inna Sahakyan cuenta la historia olvidada de una adolescente que sobrevive al genocidio armenio, escapa a América, se convierte en el rostro de una campaña humanitaria masiva y logra un ascenso meteórico como estrella del cine mudo en el Hollywood de los años veinte en el documental de animación Aurora’s Sunrise. La ópera prima debut de So Yun Um, Liquor Store Dreams, es un documental íntimo y autobiográfico sobre dos coreanos americanos hijos de propietarios de una licorería que deben conciliar sus propios sueños con los de sus padres inmigrantes. El director, productor y antiguo alumno del MIT, Arthur Musah, sigue el viaje de cuatro inspiradores estudiantes africanos del MIT que se esfuerzan por ser agentes de cambio en sus países de origen, Nigeria, Ruanda, Tanzania y Zimbabue, en la inspiradora Brief Tender Light.

La temporada también examina las interseccionalidades del activismo, la inclusión y la pertenencia con dos películas que invitan a los espectadores a comprometerse más con sus comunidades y con el mundo en general. Fire Through Dry Grass, de los directores Andrés «Jay» Molina y Alexis Neophytides, denuncia en tiempo real la negligencia institucional en una residencia de ancianos de Nueva York durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, a la vez que sigue a Jay y sus amigos, un grupo de artistas negros y morenos discapacitados que se niegan a ser ignorados. Una descripción urgente de la verdad en crisis, While We Watched, dirigida por Vinay Shukla, sigue al periodista indio de máxima audiencia Ravish Kumar, un hombre preocupado por el futuro de las noticias y el alma de su nación.

«Desde la selva amazónica hasta Ucrania y Vietnam, desde el centro de Los Ángeles hasta las costas de Carolina del Sur, los artistas de POV de esta temporada revelan los contornos de nuestra humanidad, desde diversos puntos de vista y experiencias vividas», dijo Chris White, productor ejecutivo de American Documentary y POV. «Estoy seguro de que cada película será una revelación artística para nuestros espectadores, al presentarles nuevas perspectivas que quizá nunca hubieran imaginado. Estamos agradecidos de poder compartir el trabajo de estos talentosos narradores con una amplia audiencia».

Los episodios de POV se estrenan los lunes por la noche y estarán disponibles en streaming simultáneamente a su emisión en todas las plataformas PBS, incluyendo PBS.org y la Aplicación PBS, disponible en iOS, Android, aparatos de streaming de Roku, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Chromecast y VIZIO. Para más información sobre PBS Passport, visite el sitio web de preguntas frecuentes sobre PBS Passport.

Además de los subtítulos estándar, POV colabora con DiCapta en los servicios de audiodescripción para ofrecer interpretaciones de audio o texto en tiempo real para el público con discapacidades sensoriales. Las películas van acompañadas de recursos educativos gratuitos, muchos de ellos disponibles para proyecciones locales a través de la biblioteca de préstamo digital de la Red Comunitaria de POV.

POV es una de las series documentales más aclamadas de la televisión. Recientemente, POV ganó el premio IDA Documentary Award a la «Mejor serie curada» por su histórica temporada del 35 aniversario (2022). En 2021, la serie recibió siete nominaciones a los Emmy de Noticias y Documentales, y ganó el premio al Mejor Documental por Advocate (POV Season 33). Este fue el segundo año consecutivo en que una película de POV se llevó a casa ese honor; POV obtuvo el premio al Mejor Documental en 2020 por El silencio de otros (POV Temporada 32). POV ganó dos premios Alfred I. duPont–Columbia University Awards por Through the Night (POV Temporada 33) y Softie (POV Temporada 33). Además de su nominación al Óscar® al mejor largometraje documental, El agente topo (POV Temporada 33) también fue pre-seleccionada como mejor largometraje internacional. Recientemente, Let the Little Light Shine (POV Temporada 35) recibió una nominación Peabody y el año pasado, Mayor (POV Temporada 34) fue galardonada con un Peabody.

PROGRAMA DE LA TEMPORADA 36 DE POV

After Sherman

Director/Productor: Jon-Sesrie Goff

Productores: blair dorosh-walther, Madeleine Hunt-Ehrlich

Estreno: 26 de junio de 2023

Al regresar a las tierras costeras de Carolina del Sur que su familia compró tras la emancipación, el deseo del cineasta Jon-Sesrie Goff de explorar sus raíces gullah/geechee se transforma en una investigación poética de la herencia negra, el trauma y la sabiduría generacional, en medio de las violentas tensiones que definen la historia colectiva de Estados Unidos.

Con la participación de Rev. Dr. Norvel Goff, Sr.

País: EE.UU. I Año: 2022

Producido en colaboración con ITVS, Black Public Media, Hedera Pictures LLC

Ganadora del Premio al Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara 2022 y en el Festival de Cine de Atlanta 2022. Recibió el Premio Gordon Parks 2022 a la Excelencia Negra en el Festival de Cine de Tallgrass.

A Story of Bones

Directores: Joseph Curran, Dominic Aubrey de Vere

Productora: Yvonne Isimeme Ibazebo

Estreno: 3 de julio de 2023

Annina van Neel, directora general de medio ambiente del problemático proyecto del aeropuerto de Santa Elena, se entera de que existe un cementerio masivo sin nombre en el que se calcula que fueron enterrados 9,000 africanos esclavizados. Atormentada por esta injusticia histórica, ella y la conservacionista afroamericana Peggy King Jorde luchan por la adecuada conmemoración de estas víctimas olvidadas, sacando a la luz el inquietante pasado y presente colonial del Reino Unido.

País: Reino Unido I Año: 2022

Nominado al mejor largometraje documental en el Festival de Tribeca del 2022

Liquor Store Dreams

Director: So Yun Um

Productores: So Yun Um, Eddie Kim

Estreno: 10 de julio de 2023

En Liquor Store Dreams, dos coreanos americanos hijos de propietarios de licorerías reconcilian sus propios sueños con los de sus padres inmigrantes. Por el camino, se enfrentan a los complejos legados del paisaje racial de Los Ángeles, incluido el asesinato de Latasha Harlins en 1991 y las revueltas de 1992 provocadas por la paliza policial a Rodney King, al tiempo que participan en las luchas actuales por la justicia racial y económica.

Con la participación de Mark Burton, Danny Park, May Park.

País: EE.UU. I Año: 2022

Presentado conjuntamente con The Center for Asian American Media (CAAM)

Ganador del Premio del Jurado Local, Festival Internacional de Cine de Palm Springs, 2023

A House Made of Splinters

Director: Simon Lereng Wilmont

Productora: Monica Hellström

Estreno: 17 de julio, 2023

A la sombra de la pobreza, la adicción y la guerra en el este de Ucrania, un refugio seguro acoge a niños que han sido separados temporalmente de sus padres. A House Made of Splinters narra la historia de tres niños desplazados que, a pesar de los peligros que los rodean, encuentran momentos de alegría y amistad, con la ayuda de trabajadores sociales dedicados que trabajan incansablemente para protegerlos de cualquier daño.

Países: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Ucrania I Año: 2022

Nominado, 95º edición de los Premios de la Academia. Participó en la competencia de cine documental internacional de Sundance, 2022.

Eat Your Catfish

Directores/Productores: Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand, Senem Tüzen

Estreno: 24 de julio, 2023

Paralizada por una esclerosis lateral amiotrófica en fase terminal y dependiente de cuidados las 24 horas del día, Kathryn se aferra a un ingenio mordaz mientras anhela ser testigo de la boda de su hija. Elaborado a partir de 930 horas de metraje rodado desde su punto de vista fijo, Eat Your Catfish ofrece un retrato brutalmente franco y lleno de humor negro de una familia que se tambalea al borde del abismo, lidiando con las exigencias diarias de la discapacidad y los cuidados a domicilio.

Países: EE.UU., Turquía, España I Año: 2021

Ganador del premio al mejor documental en el Festival de Cine de Estambul

Ganador del premio al mejor documental internacional en el Festival Internacional de Documentales Antenna

Children of the Mist

Directora: Hà Lệ Diễm

Productores: Swann Dubus, Trần Phương Thảo

Estreno: 31 de julio, 2023

Children of the Mist narra la historia de Di, una niña de 13 años que alcanza la mayoría de edad en una remota comunidad indígena hmong de las montañas del noroeste de Vietnam. Como parte de la primera generación de su aldea con acceso a la educación, Di se enfrenta a los retos culturales y sociales que afrontan las jóvenes de su comunidad, al tiempo que equilibra la tradición heredada con el cambio.

País: Vietnam I Año: 2021

Pre-nominada, 95º edición de los Premios de la Academia.

While We Watched

Director/Productor: Vinay Shukla

Productores: Khushboo Ranka, Luke W. Moody

Estreno: 4 de septiembre, 2023

While We Watched una oportuna descripción de una oficina de redacción en crisis, sigue durante dos años al atormentado Ravish Kumar en su lucha contra el aluvión de «noticias falsas», la caída de las audiencias y los consiguientes recortes. ¿Quedan espectadores para los análisis basados en hechos? ¿Sobrevivirá su programa o se convertirá en el canto del cisne de la razón, ahogado por el sensacionalismo, la desinformación y las decisiones editoriales impulsadas por la audiencia?

Con la participación de Ravish Kumar, Sushil Bahuguna, Deepak Chaubey.

País: Reino Unido I Año: 2022

Presentado conjuntamente con The Center for Asian American Media (CAAM)

Ganadora del premio Amplify Voices, Festival Internacional de Cine de Toronto 2022

Bulls and Saints

Director: Rodrigo Dorfman

Productor: Peter Eversoll

Estreno: 18 de septiembre, 2023

Tras 20 años viviendo en Estados Unidos, una familia de indocumentados decide volver a casa. Poco saben que será el viaje más difícil de sus vidas y que despertará un intenso deseo de encontrar un lugar al que pertenecer. Ambientada entre los ruedos de rodeo de Carolina del Norte y el fascinante pueblo mexicano que añoran, Bulls and Saints es una historia de amor sobre la emigración inversa, la rebelión y la redención.

País: EE.UU. I Año: 2023

Producido en asociación con Latino Public Broadcasting (LPB)

Uýra – The Rising Forest

Directora/Productora: Juliana Curi

Productores: João Henrique Kurtz, Lívia Cheibub, Martina Sönksen

Co-Productora: Uýra Sodoma

Estreno: 25 de septiembre, 2023

Mientras viaja por el Amazonas, Uýra comparte conocimientos ancestrales con jóvenes indígenas para promover la importancia de la identidad y el lugar, amenazados por el opresivo régimen político de Brasil. A través de la danza, la poesía y una impresionante caracterización, Uýra se enfrenta con valentía al racismo histórico, la transfobia y la destrucción del medio ambiente, al tiempo que subraya la interdependencia de los seres humanos y el medio ambiente.

Con la participación de Zahy Guajajara, Uýra Sodoma.

Países: Brasil y EE.UU. I Año: 2022

Presentado conjuntamente con Latino Public Broadcasting (LPB) y Peril and Promise, una iniciativa de medios públicos del Grupo WNET.

Ganador del Premio del Público al Mejor Documental en el Festival de Cine LGBTQ Frameline de San Francisco, 2022

Murders That Matter

Director/Productor: Marco Williams

Estreno: 2 de octubre, 2023

¿Cómo afrontarías el trauma de perder a un ser querido? Set in Philadelphia, Murders That Matter ambientada en Filadelfia, documenta durante cinco años la transformación de Movita Johnson-Harrell, madre afroamericana y musulmana, de víctima de un trauma violento a feroz defensora contra la violencia armada en las comunidades negras. Su incansable activismo pone de manifiesto el daño emocional y psicológico que los asesinatos causan a quienes quedan atrás.

Con la participación de Movita Johnson-Harrell.

País: EE.UU. I Año: 2022

Producido en asociación con ITVS

Aurora’s Sunrise

Directora/Productora: Inna Sahakyan

Productores: Vardan Hovhannisyan, Christian Beetz, Juste Michailinaite, Kestutis Drazdauskas, Eric Esrailian

Estreno: 23 de octubre, 2023

A los 14 años, Aurora Madriganian sobrevivió a los horrores del genocidio armenio y escapó a Nueva York, donde su historia se convirtió en una sensación mediática. Su nueva fama la llevó a interpretarse a sí misma en Auction of Souls, una de las primeras superproducciones de Hollywood. Aurora’s Sunrise revive su historia olvidada, combinando animación de cuento, testimonios en vídeo e imágenes redescubiertas de su epopeya muda perdida.

Con la participación de Anzhelika Hakobyan, Arpi Petrossian, Shushan Abrahamyan.

Países: Armenia, Alemania, Lituania I Año: 2022

Fire Through Dry Grass

Directores: Andres “Jay” Molina, Alexis Neophytides

Productores: Jennilie Brewster, Alexis Neophytides

Co-Productores: Peter Yearwood, Sarah Feuquay

Estreno: 30 de octubre, 2023

Con gorras y tenis Air Jordan, los Reality Poets no parecen los típicos residentes de residencias de ancianos. En Fire Through Dry Grass, estos jóvenes artistas discapacitados negros y morenos documentan sus vidas encerrados durante Covid, utilizando su poesía y su arte para subrayar el peligro y el encarcelamiento que sienten. Frente al abandono institucional, se niegan a ser maltratados, confinados y borrados.

País: EE.UU. I Año: 2023

Wisdom Gone Wild

Directora/Productora: Rea Tajiri

Productora: Sian Evans

Estreno: 20 de noviembre, 2023

En un vibrante y tierno cine-poema, una cineasta colabora con su madre nisei mientras se enfrentan a la dolorosa y curiosa realidad de una sabiduría «desbocada» en las sombras de la demencia. Realizada a lo largo de 16 años, la película mezcla humor y tristeza en un encuentro entre madre e hija que florece en un afectuoso retrato de amor, cuidado y una relación transformada.

País: EE.UU. I Año: 2022

Producido en asociación con The Center for Asian American Media CAAM

Nominado al Premio IDFA al mejor largometraje documental, 2022 Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam

How to Have an American Baby

Directora/Productora: Leslie Tai

Productora: Jillian Schultz

Estreno mundial: 11 de diciembre, 2023

How to Have an American Baby es un viaje caleidoscópico a la economía sumergida de los turistas chinos que viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía. Contada a través de una serie de viñetas íntimamente observadas, la historia de una economía global oculta emerge describiendo las fortunas y tragedias que acontecen a la gente corriente atrapada en su red.

País: EE.UU. I Año: 2023

Co-presentado con Chasing the Dream, una iniciativa de medios públicos del Grupo WNET

unseen

Director: Set Hernandez

Productores: Day Al-Mohamed, Felix Endara, Diane Quon

Co-productora: Dorian Gomez Pestaña

Estreno: Primer trimestre, 2024

Como inmigrante ciego e indocumentado, Pedro se enfrenta a obstáculos para obtener su título universitario, convertirse en trabajador social y mantener a su familia. La incertidumbre se cierne sobre él incluso después de graduarse. A través de una cinematografía y un sonido experimentales, unseen reimagina la accesibilidad del cine, al tiempo que explora las intersecciones entre inmigración, discapacidad y salud mental.

País: EE.UU. I Año: 2023

Co-presentado con Latino Public Broadcasting (LPB)

Estreno mundial, Festival Hot Docs 2023

Brief Tender Light

Director: Arthur Musah

Productora: Brook Sitgraves Turner

Estreno: Primer trimestre, 2024

Un antiguo alumno ghanés de MIT sigue a cuatro estudiantes africanos de su alma mater en su lucha por convertirse en agentes de cambio para sus países de origen, Nigeria, Ruanda, Tanzania y Zimbabue. A lo largo de un viaje íntimo de casi una década, todos deben decidir qué parte de Estados Unidos absorber, qué parte de África conservar y cómo conciliar los ideales de la adolescencia con las verdades que descubren sobre el mundo y sobre sí mismos.

País: EE.UU. I Año: 2023

Presentado conjuntamente con Black Public Media y Chasing the Dream, una iniciativa de medios públicos del grupo WNET.