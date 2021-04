American Documentary se enorgullece en anunciar el estreno nacional en televisión de A través de la noche (Through the Night), el segundo largometraje documental de Loira Limbal, quien ya había participado en PBS con su ópera prima (Estilo hip hop). La película se estrenará el lunes 10 de mayo de 2021 en PBS a las 10 p.m. hora del este (consulte las listas de programación locales) y en pov.org, como parte de la 33ª temporada del programa. La película además estará disponible para su transmisión de forma gratuita en pov.org hasta el 10 de junio de 2021.

Seleccionada en el Festival de Cine de Tribeca 2020, así como en los festivales DOC NYC y AFI DOCS, A través de la noche es un retrato íntimo de estilo cinema verité, de tres madres trabajadoras cuyas vidas se entrelazan en una guardería abierta las 24 horas en New Rochelle, Nueva York: una cubre el turno de la noche como trabajadora esencial en un hospital pediátrico; otra tiene tres empleos distintos para poder mantener a su familia; y la otra es una mujer que, durante más de dos décadas, se ha dedicado a cuidar a los niños de padres quienes no tienen a dónde más acudir. Un oportuno retrato de resiliencia y amor, y del rol fundamental de los proveedores de cuidados en la sociedad, A través de la noche muestra la múltiples facetas de los trabajos tradicionalmente reservados para las mujeres: remunerados, mal remunerados y no remunerados; emocionales y físicos; domésticos y profesionales. Todo esto mientras se negocian los términos de una existencia digna bajo los imperativos del racismo, el sexismo y el capitalismo en Estados Unidos. A raíz de la pandemia de COVID-19, A través de la noche y las historias en las que se centra han adquirido un sentido de urgencia aún mayor y un significado más profundo.

Con trazos sutiles, Limbal lleva al espectador al mundo de Dee’s Tots, una vibrante guardería que se adapta a todo tipo de situaciones y escenarios familiares. Los niños son recogidos y dejados ahí por sus fatigados pero agradecidos padres, muchos de ellos procedentes de turnos nocturnos o de largas jornadas laborales, a veces en varios trabajos. Las familias a las que Deloris (o Nunu, como la llaman los niños) atiende, reconocen la necesidad que tienen de ella y de su servicio: ella es parte de sus familias y, en muchos casos, es uno de los cimientos que los mantiene unidos, una pieza integral del rompecabezas que les ayuda a cumplir con sus complicados horarios.

A través de la noche destaca el hecho de que muchos de estos padres a menudo no tienen a dónde acudir por ayuda, lo que pone en evidencia las redes de presión que se ejercen sobre los hogares monoparentales encabezados por mujeres de color. El sistema capitalista, enfatiza la película, no está diseñado para brindar apoyo a estas trabajadoras esenciales quienes, en muchos sentidos, son quienes mantienen nuestra economía a flote. En cambio, estas madres tienen que luchar contra el racismo, el sexismo y la apatía sistémica mientras tratan de hacer lo mejor para sus familias.

A través de la noche lleva la maternidad y las políticas del cuidado a la pantalla grande, brindando representación a las comunidades de mujeres que ayudan a criar a generaciones de niños para que puedan vivir una vida saludable, exitosa y feliz. Como el documental nos muestra, los sacrificios que las proveedoras de cuidados realizan a menudo ponen en juego su propia salud y bienestar. En el transcurso de la película, Nunu tiene que enfrentarse a sus propias necesidades personales y médicas, dándose cuenta de que debe cuidarse a sí misma para seguir sirviendo a los niños y las familias que dependen de ella. A través de la noche está poblada por mujeres trabajadoras, compasivas y profundamente amorosas que prestan sus caras y sus voces a las innumerables madres negras y latinas de clase trabajadora que mantienen a sus familias en este país.

A través de su acercamiento íntimo y sus estrechas relaciones con las personas en la pantalla, Limbal presenta un universo con estas mujeres en su núcleo. Un conmovedor retrato del amor por encima de todo, A través de la noche nos recuerda los sacrificios que hacen todas las madres, y más aún, los desproporcionados sacrificios que se espera que hagan las madres de color. Este proyecto más reciente, constata de nuevo a Limbal como una directora a la vanguardia del documental contemporáneo, a quien seguirle la pista.

«Para POV fue un gran orgullo participar desde el principio como co-productores de A través de la noche, en asociación con ITVS. Este es el tipo de cine resonante y reflexivo que los medios públicos deberían apoyar y que el público quiere ver», afirmó la directora ejecutiva de POV | American Documentary, Justine Nagan. «Con una extraordinaria empatía y un visionario sentido por los detalles, la película de Loira es un testimonio no solo de la rutina deshumanizadora de la economía moderna, sino también de la belleza, la comunidad y el amor de las madres, los cuidadores y los niños en su esfuerzo por forjar vidas ricas y plenas, a pesar de la injusticia sistémica. Tanto oportuna como universal, A través de la noche es una película increíble e importante, y estamos ansiosos por compartirla con los espectadores de PBS en todo el país».

«A través de la noche es mi carta de amor a las madres solteras y a las proveedoras de cuidados», afirma la directora Loira Limbal. «Fui criada por un increíble elenco de mujeres negras y latinas que realizaban actos milagrosos de resiliencia, creatividad y subversión a diario. Desafortunadamente, cuando miro a mi alrededor en nuestra cultura popular, a estas mujeres raras veces las vemos y cuando aparecen, se las representa de manera simplista que a menudo equivalen a caricaturas. Mi visión como cineasta es inundar nuestra cultura popular con representaciones maravillosamente complejas de la vida de las mujeres de color de la clase trabajadora para que tengamos nuevas miradas y nuevas formas de vernos a nosotros mismos. A través de la noche es la historia de nuestras protagonistas, pero también es la historia de innumerables mujeres en mi comunidad. Es la historia de mi madre. Es mi propia historia. Y aunque quiero arrojar luz sobre los muchos problemas sistémicos en nuestra sociedad, en última instancia, quiero resaltar la abundancia de amor e interdependencia entre las mujeres, los niños y las familias en nuestra película y nuestras comunidades».

Tras el estreno de A través de la noche el 10 de mayo de 2021, POV también estrenará el cortometraje Standing Above the Clouds. La película sigue a un grupo de madres e hijas activistas nativas de Hawai, mientras se levantan en protesta para proteger su sagrado Mauna Kea de la construcción del telescopio más grande del mundo. Standing Above the Clouds es una coproducción de Jalena Keane-Lee y Pacific Islanders in Communications con fondos proporcionados por la Corporation for Public Broadcasting, en asociación con American Documentary I POV.

Opal afirma: «Decidimos que Standing Above the Clouds era el complemento perfecto para A través de la noche por su poderosa y hermosa representación de mujeres apasionadas que hacen lo necesario para proteger a su comunidad. El valor, la resiliencia y el legado de los jóvenes son el tejido que une estas películas”.

Créditos

País: Estados Unidos

Año: 2020

Duración: 76 minutos

Idioma: Inglés

Directora: Loira Limbal

Productora: Jameka Autry

Co-Productora: Nicole Docta

Editora: Malika Zouhali-Worrall

Directora de Fotografía: Naiti Gamez

Productores Ejecutivos: Justine Nagan y Chris White, POV