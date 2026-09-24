Premios Billboard de la Música Latina 2026 anuncian sus primeros artistas para la gala en Miami

Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce artistas confirmados para la ceremonia del 22 de octubre.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 anunciaron el primer grupo de artistas que se presentará en su próxima edición. La lista reúne a Carlos Rivera, Chuyin, Kapo, Manuel Turizo, Melymel, Ozuna, Pablo Alborán, RIZA, Tito Double P, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia. La ceremonia se celebrará el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con Carmen Villalobos y Javier Poza como conductores.

La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p. m., hora del Este (5:00 p. m., hora del Pacífico), por Telemundo y Peacock. La cobertura de la alfombra azul arrancará una hora antes. El evento también estará disponible a través de Universo, la aplicación de Telemundo y Telemundo Internacional en América Latina y el Caribe.

Los artistas anunciados

Manuel Turizo llegará a la gala tras el lanzamiento de APAMBICHAO, su quinto álbum de estudio. El proyecto contiene 15 canciones, entre ellas “Apambichao”, junto a Maluma, y colaboraciones con Luis Alfonso, Xavi, Dálmata y Dei V.

Ozuna figura entre los finalistas en la categoría Artista del Año, Solista, de Latin Rhythm. Durante 2026 ha presentado temas como “Una Aventura”, “Mi Yo de Antes” y “ZIZI”, junto a Omar Courtz, además de llevar su Una Aventura World Tour a escenarios de Europa y América Latina.

Pablo Alborán, cantante y compositor nacido en Málaga, suma siete álbumes de estudio a una trayectoria que incluye canciones como “Solamente tú”, “Te he echado de menos” y “Saturno”. Su participación incorpora el pop español a la primera lista de actuaciones confirmadas.

Tito Double P es finalista en 15 categorías, incluida Artista del Año. Su álbum ACOMODO debutó en el primer lugar de Spotify a escala mundial, así como en las listas generales de Estados Unidos y México. Según el comunicado de los premios, su música supera los 2.600 millones de reproducciones globales.

Xavi compite como finalista a Canción Regional Mexicana del Año por “No Capea”, su colaboración con Grupo Frontera. En 2026 lanzó Dosis; la canción que da nombre al álbum alcanzó el primer puesto en las listas Latin Airplay, Regional Mexican Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard.

Carlos Rivera presentará su música en un año marcado por Vida México, álbum dedicado a rendir homenaje al país. El cantante también ha llevado su Vida México Tour a ciudades de México y España.

Víctor Manuelle es finalista a Álbum Tropical del Año por La Parranda es Mía. El salsero cuenta con 29 éxitos que han llegado al primer lugar de la lista Tropical Airplay de Billboard.

Kapo suma dos nominaciones. Su colaboración “LA VILLA”, junto a Ryan Castro y Gangsta, llegó al número uno en Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard, además de las listas Billboard Argentina Hot 100 y Colombia Hot 100. El artista colombiano continúa en 2026 con su Afro Rosa World Tour.

Yahritza y Su Esencia, el trío de hermanos integrado por Yahritza, Jairo y Mando, lanzó en 2026 su primer álbum de estudio, Metamorfosis. Desde que se dio a conocer con “Soy el Único” en 2022, la agrupación ha sumado colaboraciones como “La Perla”, con Rosalía, y “La Línea”, con Julieta Venegas.

Melymel, conocida como “La Mamá del Rap”, aporta a la gala una trayectoria de más de dos décadas. La artista dominicana ha desarrollado su música entre el rap, el trap, el reguetón y el dancehall.

Chuyin lanzó su álbum debut, Los Locos Nunca Mueren, que ingresó en las listas Top Latin Albums y Top Regional Mexican Albums de Billboard. Su trabajo incluye colaboraciones con Fuerza Regida y Calle 24, además de su tema reciente “IA”.

RIZA es una cantante de raíces filipinas y cubanas cuya propuesta combina pop, jazz, folk y R&B. Ha colaborado con Humbe y Pablo Alborán, y trabaja en su álbum debut, AVALON. De acuerdo con el comunicado, reúne alrededor de 420.000 oyentes mensuales y más de 12 millones de visualizaciones en YouTube.

Carmen Villalobos y Javier Poza conducirán la ceremonia

Carmen Villalobos regresa a los Premios Billboard tras haber conducido la edición de 2024. La actriz y presentadora también ha estado al frente de cinco temporadas consecutivas de Top Chef VIP y tiene previsto retomar su personaje de Catalina Santana en Sin Senos Sí Hay Paraíso en noviembre.

Javier Poza, con más de 30 años de trayectoria en radio y televisión, vuelve después de conducir la ceremonia de 2025. Entre sus trabajos recientes se encuentran La Casa de los Famosos: All-Stars y La Isla: Desafío Extremo.

Como parte de la programación previa, Premios Billboard de la Música Latina: El Podcast presentará seis episodios en video, los jueves a las 6:00 p. m., hora del Este (3:00 p. m., hora del Pacífico), a través del canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento. La premiación coincidirá además con la Semana de la Música Latina de Billboard, programada del 19 al 22 de octubre. Las entradas para la ceremonia se ofrecen a través de Ticketmaster.