La serie se encuentra en las primeras etapas de desarrollo pero se tiene confirmado de qué trataría.

Estamos próximos a conocer a Las chicas superpoderosas… en versión real.

Bombón, Burbuja y Bellota serán vistas en la pantalla chica pero no de manera animada, ni ilustrativa. Las tres hermanas tomarán forma en carne y hueso para una nueva serie en el canal estadounidense The CW, conocido por ser casa de diversas series de DC como The Flash, Supergirl, Arrow y Supernatural y Riverdale. Por si fuera poco, ver a las chicas en versión real no es lo único nuevo que habrá.

La adaptación de acción real que se está creando contaría con una historia muy diferente a la conocida. La serie giraría alrededor de Bombón, Burbuja y Bellota en sus años 20, desilusionadas por haber perdido su niñez por combatir el crimen. Lo que abre a la siguiente pregunta: ¿Estarán de acuerdo con reunirse ahora que el mundo las necesita más que nunca?

El proyecto está a cargo de Diablo Cody, guionista de la película Juno, Heather Regnier, Greg Berlanti, Sarah Schechter y David Madden a través de Berlanti Productions. Warner Bros. Television producirá, como la mayoría de las series que tienen espacio en The CW.

Si el show recibe el llamado para hacerse serie, Las chicas superpoderosas formarán parte del catálogo de superhéroes que el canal tiene desde hace años. El “reboot” o “reinicio” de la serie, podría ser otro éxito como el que tuvieron con la franquicia de Archie Comics y Riverdale.

La serie original de Las chicas superpoderosas tuvo seis temporadas y 78 episodios entre 1998 y 2005. Una película fue lanzada en 2002, para después lanzar una serie nueva en Cartoon Network en 2016.