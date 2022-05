Por Kelsey Lynch , Directora de Relaciones Públicas, Disneyland Resort

Estamos a solo DÍAS del regreso de los espectáculos nocturnos en Disneyland Resort, y sé que muchos de nosotros apenas podemos contener nuestra emoción! Como ya sabrá, los fuegos artificiales «Main Street Electrical Parade» y «Disneyland Forever» regresan al parque Disneyland, y «World of Color» volverá para que los visitantes disfruten en el parque Disney California Adventure a partir de este viernes 22 de abril. !

Lo crea o no, el “Desfile Eléctrico de Main Street” está celebrando su 50 aniversario este año. Generaciones de invitados se han deleitado con este espectáculo favorito de los fanáticos durante cinco décadas, y el encanto continuará para toda una nueva generación de soñadores. ¡Seguro que será un regreso a casa mágico!

En honor al aniversario histórico del desfile, el «Desfile eléctrico de Main Street» regresará con una gran final completamente nueva y encantada que celebra el tema de la unión. Este tema universal se refleja en el concepto creativo de la nueva secuencia final.

Inspirada tanto en el diseño original de las carrozas clásicas de «Main Street Electrical Parade» como en el estilo artístico icónico de la leyenda de Disney Mary Blair en «es un mundo pequeño», la nueva gran final reúne más de una docena de historias de Disney Animation y Pixar. Estas historias se interpretan en miles de luces brillantes y sonido musical electro-sintético-magnético, con representaciones únicas de personajes queridos como muñecos animados.

Aquí para contarles un poco más sobre el nuevo final y darles un primer vistazo emocionante, están dos de los directores de espectáculos de «Main Street Electrical Parade», Jordan Peterson y Robin Trowbridge.

¡Estamos ansiosos por pararnos a lo largo de la ruta del desfile una vez más y disfrutar del regreso del «Desfile eléctrico de Main Street» por tiempo limitado!

Y en caso de que te lo hayas perdido, asegúrate de consultar también la guía gastronómica de espectáculos nocturnos y un adelanto de la mercancía del «Desfile eléctrico de Main Street» que también llegará pronto.

Entonces, ¿quién está conmigo? ¡Preparémonos para “encender la noche” en Disneyland Resort una vez más!

