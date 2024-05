Celebra tu día especial con estilo luciendo el vestido perfecto para una princesa y haz realidad tus sueños de quinceañera para una presentación espectacular a la edad adulta

NEW YORK, 30 de mayo de 2024 — La quinceañera es más que una fiesta. Es una ceremonia de iniciación y una experiencia colectiva profundamente arraigada en la tradición que solidifica una comunidad. En todos los hogares latinos, las celebraciones de quinceañera más grandes que la vida marcan la transición de una niña a la edad adulta. Este hito de la vida se hace aún más memorable y significativo cuando el vestido perfecto es parte de la historia. Con vestidos exclusivos y de alta calidad que enfatizan la personalidad de cada quinceañera, Princesa by Ariana Vara tiene como objetivo capturar la esencia de la feminidad evolutiva de una quinceañera.

«Nos apasiona hacer que las quinceañeras se vean como verdaderas princesas, convirtiéndolas en el centro de atención en un día inolvidable», dijo Perla G. Jio, ejecutiva sénior de desarrollo de ventas de Mon Cheri Bridals, empresa matriz de Princesa by Ariana Vara. «Con Princesa, las jóvenes tienen la oportunidad de hacer realidad sus sueños de quinceañera, saliendo de su niñez y convirtiéndose en señoritas listas para la edad adulta. Con belleza, gracia y el apoyo de sus seres queridos y luciendo un impresionante vestido característico para conmemorar este momento inolvidable».

Princesa by Ariana Vara se complace en anunciar su concurso para quinceañeras que tiene como objetivo hacer realidad el sueño de una jovencita. Una ganadora recibirá un espectacular vestido de Princesa by Ariana Vara y un viaje de 4 días y 3 noches con todos los gastos pagados para dos personas a Nueva York, NY para elegir el vestido de sus sueños en la sala de exposición de Mon Cheri / Princesa by Ariana Vara, además de $1,000 para la celebración. Para participar, visita https://es.arianavara.com/concurso-de-quinceanera y completa el cuestionario sobre los deseos que tienes como quinceañera.

NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. El período de inscripción empieza el 30/05/24 y finaliza el 30/06/24 a las 11:59 p.m. PT. Las participantes deben tener el consentimiento de sus padres para participar. Abierto a jovencitas de 13-14 años que celebren su fiesta de quince años. Exclusivo para residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos/ DC. Para conocer todos los detalles y restricciones, consulta las reglas oficiales en https://bit.ly/princesaES.

«Las familias a menudo invierten mucho tiempo y recursos para realizar celebraciones lujosas, incluyendo fotógrafos profesionales, organizadores de eventos y decoraciones», dijo Perla G. Jio, ejecutiva sénior de desarrollo de ventas de Mon Cheri. «A través de este concurso, nuestro objetivo es brindar a las jóvenes una oportunidad increíble de celebrar su día especial con estilo y dejar que sus sueños de quinceañera se hagan realidad mientras honran su herencia cultural y tradiciones».

Durante años, Princesa by Ariana Vara se ha dedicado a ayudar a las familias a celebrar su

fiesta de quince años con una calidad inigualable en cada hilo, tela y pedrería. Están presentes desde el primer momento, ya que cada joven sueña con su look perfecto para este día tan especial, comprometida a transformar la fantasía en una realidad cautivadora con una colección digna de una princesa.

Para obtener más información y ver todas las colecciones, visita www.arianavara.com

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE