Programa de lectura gratuita de Florida lanza el Programa de Socios Regionales para llegar a más familias desde VPK hasta 5.º grado que necesitan apoyo en alfabetización

¡New Worlds Reading Initiative se asocia con organizaciones de todo el estado de Florida para apoyar a familias y comunidades a través de talleres y eventos de alfabetización!

GAINESVILLE, Florida, 13 de diciembre de 2023 — En un esfuerzo para impulsar las tasas de alfabetización en Florida, la New Worlds Reading Initiative del UF Lastinger Center for Learning lanzó su Programa de Socios Regionales. Durante los próximos cinco años, New Worlds Reading se asociará con organizaciones comunitarias de confianza con el objetivo de ofrecer talleres de alfabetización para padres y familias, eventos comunitarios de alfabetización y oportunidades de aprendizaje profesional para docentes.

New Worlds Reading, un programa estatal de alfabetización pionero en su categoría, entrega de manera gratuita libros y actividades de lectura directamente a la puerta de hogares de estudiantes elegibles que van desde VPK hasta 5o grado, que aún no alcanzan las expectativas del nivel del grado en lectura. Se calcula que hay más de 910,000 estudiantes elegibles para recibir nueve libros y recursos gratuitos cada año escolar hasta el 5o grado.

«Desde la inscripción el año pasado, New Worlds Reading ha ayudado a Caleb, mi hijo de nueve años, a ganar confianza en la lectura. Él se emociona cada vez que llega un libro nuevo a nuestra puerta y el programa ha ayudado a fomentar nuevas oportunidades para la unión familiar en nuestro hogar», comentó Zohara Campos, madre que participa en New Worlds Reading. «Hace poco asistimos a un evento de Book Bash en Miami y la pasamos genial. Tuvimos la oportunidad de participar enactividades divertidas de lectura con otras familias e incluso pudimos llevarnos algunos libros nuevos a casa».

Los libros y las actividades de lectura están disponibles en inglés, español, criollo haitiano y braille, y les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de elegir libros afines a sus intereses. En la actualidad, los libros más populares están en las categorías de aventura, humor y naturaleza.

Los Socios Regionales podrán ayudar a las familias de los estudiantes elegibles a coordinar eventos comunitarios y talleres para sus cuidadores. Estos incluirán estrategias de apoyo a la lectura como el trabajo de la organización para poner en contacto a cuidadores y estudiantes con recursos adicionales de libros y alfabetización con el fin de ayudar a elaborar sus bibliotecas particulares.

New Worlds Reading está diseñado para fomentar conexiones duraderas y positivas entre familias, escuelas y comunidades en torno a la misión compartida de garantizar que todos los niños aprendan a leer. El Programa de Socios Regionales extenderá el alcance de la iniciativa hasta lo más profundo de las comunidades locales y las redes regionales para garantizar que más familias tengan acceso a los libros y recursos de alfabetización gratuitos que ofrece New Worlds Reading. Al hacerlo, creará más oportunidades para que las comunidades locales se reúnan y celebren la lectura.

«Queremos asegurarnos de que todas las familias elegibles puedan disfrutar New Worlds Reading de primera mano», aseguró Michelle McGriff, directora de Socios Regionales de New Worlds Reading. «Nuestros Socios Regionales nos ayudarán a ampliar nuestro alcance, lo que aumentará la capacidad del extraordinario trabajo que ya estamos realizando junto a New Worlds Reading. Con la ayuda de nuestros socios, podremos llegar a las familias elegibles de Florida donde sea que se encuentren, gracias al apoyo de las organizaciones comunitarias de confianza que ya conocen y aprecian».

Estas son las 12 organizaciones que forman parte del Programa de Socios Regionales de New Worlds Reading en este momento:

Children’s Home Society of Florida (Orlando, Florida) En CHS, todo está diseñado para ayudar a niños, familias y personas con el fin de que encuentren (y persigan) oportunidades de éxito y felicidad.



Children’s Literacy Initiative (Broward County, Florida) CLI ayuda a los docentes que atienden a poblaciones estudiantiles con grandes necesidades a aprender estrategias pedagógicas de alto impacto y a fomentar comunidades dinámicas de aprendizaje profesional.



Consortium of Florida Education Foundations (Gainesville, Florida) La misión de Consortium es conectar a personas, organizaciones y recursos financieros con el fin de desarrollar la capacidad y el impacto de las fundaciones educativas locales que participan.



Florida State Alliance of YMCAs (St. Petersburg, Florida) The Y es una organización benéfica líder, comprometida en el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social que crea oportunidades para que personas de todas las edades aprendan, fortalezcan sus cuerpos y construyan una comunidad.



Hands Together for Haitians, Inc (Lake Worth, Florida) El objetivo de Hands Together for Haitians es ayudar a la población inmigrante haitiana en la transición de vivir en su país natal a vivir en los Estados Unidos, a través de educación, atención sanitaria, idioma, recursos sociales, asesoramiento y orientación.



Heartland Education Consortium (Lake Placid, Florida) HEC proporciona servicios educativos a seis distritos escolares pequeños y rurales en el centro de Florida para alcanzar la excelencia con el apoyo y los recursos adecuados.



Panhandle Area Educational Consortium (Chipley, Florida) PAEC es el primer consorcio educativo creado en Florida por ley con el fin de apoyar a los distritos más pequeños con recursos limitados para atender mejor a niños, profesores y administradores.



Phyllis Wheatley Rise to Read Campaign, Inc (St. Petersburg, Florida) La misión de PWRTRC es garantizar que los niños africanos de esta y las próximas generaciones, desde el nacimiento hasta los 18 años, puedan leer al nivel del grado y superior, mediante el diseño de actividades de alfabetización y ofreciendo apoyo a los padres para que puedan ayudar en la alfabetización de sus hijos.

Principle Life Family Resource Center, Inc (Lauderhill, Florida) Principle Life Youth Development enseña y motiva a los adolescentes a tomar mejores decisiones en su educación y sus relaciones, a través de materiales de capacitación dirigidos a estudiantes, educadores y padres.

The Lucy Project (Miami, Florida) The Lucy Project aboga por los niños que presentan dificultades para leer y ofrece un acceso pleno y equitativo a intervenciones en alfabetización basadas en evidencias.



United Way Suncoast (Tampa, Florida) La misión de United Way Suncoast es proporcionar un liderazgo que mejore las vidas y genere un cambio comunitario y duradero al movilizar a personas solidarias de nuestras comunidades para que donen, aboguen y realicen actividades voluntarias.



Uplift Literacy (Miami, Florida) Uplift Literacy es una organización sin fines de lucro que trabaja para maximizar el éxito de por vida de los niños desfavorecidos al mejorar su competencia lectora en la escuela, en casa y en sus comunidades.



Acerca de New Worlds Reading: New Worlds Reading es un programa gratuito de Florida para la alfabetización en casa, que ayuda a estudiantes elegibles del estado, desde VPK hasta 5.º grado, a reforzar sus destrezas en alfabetización, crear confianza lectora y fomentar el amor por la lectura para toda la vida. Cada mes, durante el año escolar, los niños elegibles reciben un libro gratuito y afín a sus intereses, con recursos y actividades para que cuidadores y niños los utilicen juntos. New Worlds Reading es administrado por el UF Lastinger Center for Learning. Los títulos de los libros se seleccionan en colaboración con el Departamento de Educación y Escuelas de Florida. Los libros y materiales están disponibles en inglés, español, criollo haitiano y braille. Conozca más en newworldsreading.com.

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE