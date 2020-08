¿Cómo te proteges cuando te estás vulnerable, no sabes que hacer o te sientes solo/a?

Becky Krinsky

El miedo puede ser el mejor motivador o el peor consejero. El miedo te impulsa a llegar a lugares que no creías poder alcanzar o bien te puede paralizar y hacer que pierdas oportunidades gloriosas que difícilmente podrás recuperar.

El miedo puede ser el antídoto contra el fracaso cuando se le puede canalizar y dirigir, pero también puede ser un temido calabozo oscuro y frío que perpetúa una condena que no tiene perdón, ni salida.

Una de las características más comunes que tiene el miedo es que cuando crece e invade los pensamientos, estos, alejan y confunden a la persona de su realidad. El miedo, afirma la creencia que uno está solo contra el mundo, por lo que el rechazo, la incertidumbre y la vergüenza a ser expuesto aumentan la angustia a sentir dolor y pérdida de control. Por lo que se corre el riesgo de perder la lógica y la razón.

En muchas instancias, el miedo alimenta el diálogo con las inseguridades y los temores.

Para controlar este sentimiento no es necesario hacer que desaparezca. Sin embargo, es vital reconocerlo, aceptarlo y validarlo. Cuando la persona que siente miedo aprende a incluirlo e integrarlo en sus acciones, entonces lo puede dominar. Como cuando el cirquero domina a su tigre feroz dirigiéndose con seguridad para que salte por el aro de fuego.

El miedo reconocido e integrado con conciencia, promueve el cambio y diluye la angustia que crea la incertidumbre. De hecho, ayuda a conquistar muchos retos que la vida le presenta.

Retomando la idea que el miedo se representa como ese felino feroz y temido que vive dentro cada uno de nosotros, entonces se podría decir que este tigre o león, nos mantiene despiertos y alertas cada instante. Así, se convierte en un llamado de atención que recuerda que si no lo controlamos… en cualquier momento nos ataca y nos puede comer.

La fe, el amor propio y el tener conciencia plena de que uno es un ser valioso, que no vive solo y que cuenta con lo necesario para salir adelante son ingredientes esenciales para poder validar al miedo y en lo posible, integrarlo en la rutina personal.

Cuando uno permite que el miedo crezca y se apodere de los pensamientos, la sensación de soledad y de impotencia se enfatiza logrando que se pierdan batallas que ni siquiera se lucharon, por miedo a perderlas. Ya que la irracionalidad dominó la lógica.

Es bueno aprender a vivir con el miedo y reconocer que éste se puede convertir en el motor que activa a la motivación para actuar con prudencia, eficacia y para conseguir lo que uno busca.

El miedo puede ser el mejor compañero en el camino de la vida; siempre y cuando se le domine y combine con amor propio, confianza, responsabilidad y mucha fe.

La receta

Conquistando al Miedo

Ingredientes:

Aceptación –reconocimiento del estado de alerta y la sensación que el miedo provoca

Valor – fortaleza para poder enfrentar las situaciones inciertas y temidas

Confianza – saber que uno nunca está solo, y las cosas siempre se acomodan

Responsabilidad – conciencia plena que las acciones personales cambian el destino

Amor propio – validar las virtudes y las potencialidades saber que uno es suficiente

Afirmación Positiva para conquistar al miedo

Acepto que hay momentos en los que siento miedo. Mi miedo me sirve como una llamada de atención, me ubica y me protege. No le temo al miedo. Dejo fluir mis sentimientos y descubrir las oportunidades ocultas que surgen cuando enfrento mis dudas. Tengo el poder para conquistar mi miedo y cuando lo logró domar, ganó una batalla difícil, recupero mi fortaleza y vivo con conciencia plena. SE que el universo, dios o la fuerza suprema que reconozco me acompañan siempre. Tengo fe la cual me fortalece y me ilumina en los momentos de oscuridad.

Conquistando el miedo

Solo la persona que se atreve a aceptar su miedo con fe puede confrontar sus miedos. Cuando uno reconoce que no está solo y que siempre hay alguien que lo entiende y que lo apoya, siente confianza para luchar y valor para combatir sus temores. El miedo siempre está latente y nunca desaparece. El miedo es parte de la naturaleza y del instinto de supervivencia. Hay queaprender a incluirlo como parte integral de la realidad personal, ya que esto fortalece los pensamientos y hace que la persona actué con lógica y sea más asertiva. El miedo motiva y da razones por las cuales se debe luchar.El miedo es la emoción que regala el valor para conquistar y disfrutar el sabor del triunfo. Quita los fantasmas mentales y levanta la resistencia para lograr las metas personales.

Cuando conquisto mis miedos, me convierto en la mejor versión de mi.

El miedo es común en todos, hablarlo y aprender a vivir con él y te ayuda a tener una mejor calidad de vida, Un buen coach puede ser un buen entrenador para que puedas conquistar tu miedo y tengas la vida que siempre has querido tener. Atrévete. Haz tu cita con Becky. Las sesiones son un excelente conducto para superar tus miedos. www.recetasparalavida.com

Imagen Crédito: Pixabay.com marcellomigliosi1956