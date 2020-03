“Después de diecisiete años de historia del canal surge la idea, y al tener muchos contenidos ya presentes relativos a la cocina mexicana dentro de la programación, y ya que este ha sido un foco de gran interés para la señal, no podría haber sido de otra forma,” Nos comentó Mandí Ciriza que es la Directora de in-house Production Cahnnels, y nada menos que la responsable de dar un giro a la programación, permitiendo a la cadena televisiva celebrar estos veinte años de éxito a lo grande.

“AMC Networks International – Latín América (AMCNI-LA) es galardonada en los Taste Awards por sus series televisivas “Abuelita Linda” del canal El Gourmet y “De Compras en México”. La gala se realizó en el Writers Guild Theater de Los Ángeles, California, el 9 de marzo de 2020 rindiendo homenaje a lo mejor de la TV gastronómica, de moda y viajes.

Mandí nos comentó también que “Abuelita Linda” surge de la necesidad de crear un programa que fuera más que cocina;

“Tuve la fortuna de visitar y recorrer parte del estado de Guanajuato en México y ahí conocí una iniciativa que trataba de recuperar las recetas tradicionales más originales y antiguas, por mujeres mayores de núcleos culturales y quienes fueran cocineras tradicionales, se auto denominan así y están presentes en muchos estados de México. Tuve la serte de conocerlas y al probar sus platillos y me di cuenta que cada una de estas mujeres tenía un programa”

Dentro de un network que mantiene programación de cocina en marcha y con contenido original, no podía faltar lo tradicional, como Mandí nos explica;

“Me acorde de aquellas cocinas tradicionales y dije, vamos a crear un programa maravilloso para recuperar las raíces de la verdadera cocina mexicana, la gran idea fue convertir en protagonistas a las abuelitas que son las que mantienen la cocina tradicional viva, y a quien mejor le queda la comida, y bueno recorriendo partes de México, elegimos a las representantes de cada estado para preparar un platillo tradicional”

Para Verónica Zumalacárregui que es periodista y en ese momento estaba teniendo gran fama en viajes gastronómicos y triunfando con su programa “Me Voy a comer El Mundo” fue la gran oportunidad, ya que ante la visión de Mandí, Verónica fue la indicada al carecer de perjuicios y ver la cultura culinaria desde el punto de vista gastronómico sin importar la región de donde proviene. El éxito desde el comienzo del programa arrasó por toda Latinoamérica, España y próximamente se explaya a otras partes del mundo extendiendo el legado gastronómico alrededor del globo terráqueo.

“Yo creo que el programa más allá de ahondar en la cocina y gastronomía mexicana, al final es un tesoro histórico y un legado, estar recopilando todas eses rectas que las generaciones jóvenes ya no hacen porque son complejas, laboriosas y requieren de muchísimo tiempo, entonces al final esto al estar grabado se conserva como una enciclopedia de recetas antiguas, incluso prehispánicas y que las protagonistas de la tercera edad, a su vez las aprendieron de sus propias abuelas. La gastronomía Mexicana que tiene muchas raíces y que es patrimonio intangible de la humanidad reconocido por la UNESCO, tiene esa variedad de ingredientes autóctonos de norte a sur del país, ase que no se pierda ese legado cultural” nos comentó Verónica Zumalacárregui , asegurando que el enlace personal con las abuelitas mexicanas ha sido muy fácil, Verónica caracteriza a los mexicanos como amables y hospitalarios, tras conocer 38 abuelitas con las que ha grabado los programas, de entrada se la ha hecho muy fácil conectar y aunque cada abuelita tiene su propia personalidad, Verónica asegura que los mexicanos tienen esa conexión con España de familiaridad como ella nos explica;

“Cada abuelita tiene su propia esencia y lo que han tenido en común es que son abiertas, extrovertidas, divertidas y bueno que puedo decir como buenas abuelas me han recibido con los brazos abierto y no me han permitido salir de sus hogares con el estómago vacío, ja.” Comento Verónica agregando;

“yo no me presento como chef ni como critica gastronómica, solo soy reportera y ese ha sido el kit, o la clave del éxito de los programas que asemos, que la mirada es desde la inocencia, una mirada muy virgen, yo voy sin perjuicios cualquier estado del país y por eso puedo empatizar tanto con el espectador, porque no voy a doctrinar, voy como si no supiera nada del lugar, y bueno la preparación antes de comenzar un programa es estudiar el lugar a donde voy a ir y empaparme de su cultura y su cultura gastronómica, para saber que queremos enseñar de la misma”

El galardón coincide con el lanzamiento en Estados Unidos de la plataforma CocinaOn

Mandí Ciriza nos presenta la nueva plataforma en el mundo gastronómico dentro de las redes sociales y nos comenta dentro de la exclusiva Miniondas;

“estamos en contacto con la gente a través de las redes sociales, en la web, y precisamente en esta plataforma naciente de Cocina-On que cuenta ya con Instagram, estamos en continuo y permanente contacto con nuestra audiencia, eso también muchas de las veces nos indica o nos permite decidir por dónde ir. Por un lapso de veinte años, hemos logrado conquistar un mudo competitivo y de mucha oferta, por ser los primeros, incluso antes de las modas, somos especialistas y siempre tenemos presente y estamos atentos a lo que quiere y lo que demanda el público, sabemos que las tendencias y los intereses cambian, es nuestra obligación escuchar a nuestros seguidores” afirmo.

Nos permitimos en exclusiva, preguntarle a Verónica Zumalacárregui que ha disfrutado más dentro de su exitoso programa.

¿El recorrido por los lugares?, ¿El sabor de cada platillo?, ¿o el contacto con la gente? Y sin titubes nos contestó;

“Te diría sin lugar a duda que el contacto con la gente, al final la gastronomía ha sido una excusa para conocer la riqueza cultural del país y de cada territorio, y este programa de “Abuelita linda” no sería posible sin esa gente que de manera altruista nos haber las puertas de su casa y nos enseña, no solamente como lo cocina, sino también con quien lo comparte, como son sus cocinas, cuáles son sus ingredientes y al final esta es su forma de vida. Esto es lo bonito de viajar de esta forma, que te llevas una impresión totalmente genuina del país que visitas y así es también muy bonito conocer la idiosincrasia de cada estado mexicano porque son diferentes los 32 de norte a sur y convivir con una familia de Yucatán y después viajar a Tijuana, es una maravilla, te diría que la gente es lo que más me ha llenado, siempre digo que soy rica en experiencias y esto es gracias a la gente que nos abre las puertas de sus casa y principalmente de su corazón”

Al término de la entrevista Verónica nos propone visitar en las redes elgourmet.com y su programación que está llena de riqueza cultural y el cual le ha regalado la amistad con 38 abuelitas mexicanas que atesorara por lo largo de la vida y que es un acervo que puede compartir con el público.

