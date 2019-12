Ya llegó diciembre Lo que nos hace reflexionar en lo rápido que ha pasado el año. En esta época de celebración, compartir con la familia y encontrase con buenos amigos; también nos sobran un par de días libres que podemos utilizar sabiamente. Esos días libres pueden servir para organizarse y prepararse para la temporada de impuestos. En la temporada pasada observamos cambios en los impuestos gracias a la Reforma Tributaria y en el periodo que se avecina vamos a ver más claramente cómo esos cambios afectaron nuestras finanzas. Por esa razón, TurboTax desea compartir valiosos consejos que deberías considerar antes del 31 de diciembre si deseas aumentar tu reembolso de impuestos del 2019.

Lo Que Debes Considerar si Deseas Aumentar tu Reembolso de Impuestos del 2019

1. Aplaza los bonos: Si tu trabajo dio sus frutos este año y estás esperando un bono de fin de año, este dinero extra en tu bolsillo puede aumentar tu escala de impuestos y la cantidad de impuestos que debes. Si puedes retener algún ingreso extra este año, ¡hazlo! Pregúntale a tu jefe si te puede pagar el bono en enero. De esta manera igual lo recibirás cerca de fin de año, pero no estará sujeto a impuestos cuando presentes tu declaración del 2019.

2. Acelera las deducciones y difiere los ingresos: Hay muchas deducciones de impuestos que se reconocen en el año en que las pagas. Por ejemplo, si eres propietario de una casa y obtienes una deducción de intereses hipotecarios y si realizas un pago hipotecario extra el 31 de diciembre, puedes reclamar esa deducción de impuestos adicional sobre los impuestos de este año.

3. Dona a organizaciones benéficas: Se acerca la época navideña y es un buen momento para limpiar tu armario y recolectar artículos del hogar que ya no uses para donarlos a aquellos que lo necesitan. Puedes ayudar a alguien en necesidad y cosechar los beneficios a través de una deducción de impuestos por donaciones monetarias y no monetarias y por donaciones a una organización benéfica calificada.

4. Toma una clase: Tomar un curso para avanzar en tu carrera o pulir tus destrezas también es una excelente forma de aumentar tu reembolso de impuestos. El pago de la matrícula del próximo trimestre antes del 31 de diciembre puede otorgarte un valioso crédito tributario de hasta $2,000 con el Crédito de Aprendizaje de por vida (Lifetime Learning Credit).

5. Maximiza tu jubilación: Otra excelente manera de reducir tus ingresos sujetos a impuestos mientras te preparas para el futuro es hacer una contribución a tu cuenta de ahorros para la jubilación. Si contribuyes a un 401 (k) o a una cuenta IRA tradicional, puedes tomar una reducción de tus ingresos dólar por dólar y así ahorrar para el futuro. Además, si trabajas por cuenta propia y contribuyes a una cuenta SEP IRAs, puedes deducir hasta el 25% de la compensación o $55,000 para 2019.

6. Gasta tu Cuenta de Gastos Flexibles (FSA, en inglés): Si tienes ese tipo de cuenta y aún tiene dinero, ¡Ponte al día con tus visitas médicas! Aunque es posible que la antigua regla de ‘úsalo o piérdelo’ todavía no aplique cabe la posibilidad que solo puedas transferir hasta $500 del dinero no utilizado que quede al final del año en la cuenta FSA. El plan también puede limitar la cantidad que puedes usar de sus fondos a 2 meses y medio después del final del año del mismo.

7. Haz ajustes a la asignación de retención en la W-4: Si no tuviste el resultado fiscal que esperabas en 2018 debido a los cambios en la ley tributaria o algún cambio de vida; como tener un bebé, un aumento de sueldo o un nuevo trabajo, ahora es un buen momento para ajustar la cantidad de impuestos retenidos de su cheque de pago. TurboTax W-4 withholding calculator puede ayudarte a calcular tus deducciones de retención en la W-4, para que no haya sorpresas en el momento de los impuestos.

8. Ten en cuenta el crédito por otro dependiente (ODC, en inglés): ¿Apoya a tus padres o a tus abuelos? ¿Qué tal otro ser querido? Su ese es su caso, y califica como un dependiente que no sea niño, asegúrate de aprovechar el nuevo ODC por un valor de hasta $500, que puede reducir los impuestos que debe dólar por dólar por $500.

9. Reúne los recibos relacionados con los impuestos a la propiedad de su vivienda o las compras grandes: ¿Pagas los impuestos a la propiedad de tu vivienda, los impuestos estatales o realizaste una compra grande y pagaste mucho en impuestos a la venta? Todavía puedes deducir la cantidad de impuestos estatales y locales sobre la propiedad, los ingresos o las ventas de hasta $10,000.

Gabriella Orta

Account Coordinator

Para más consejos sobre impuestos en español, puedes visitar https://blog.turbotax.intuit.com/es/