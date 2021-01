Antes de querer cambiar, mejorar o reinventarte, es importante conocer quien eres.

Becky Krinsky

Uno pasa mucho tiempo tratando de buscar, cubrir, cambiar lo que no le gusta de sí mismo, que sin querer se olvida que más allá de los defectos y de su autocrítica, existe una persona con una esencia y misión única e irremplazable con una razón valiosa y algo para aportar.

Desde luego que es bueno aspirar a ser la mejor versión de uno mismo. Es importante instruir, buscar nuevas formas para crecer y mejorar, pero… este trabajo personal no tiene validez cuando uno no puede reconocer antes el valor propio que tiene y es capaz de encontrar la chispa que lo hace brillar y lo distingue de los demás.

¿Por qué uno quisiera ser como otros? ¿Por qué no reconocer primero lo que es, o lo que debe de ser? ¿Sera importante cambiar para ser aceptado e incluido en ciertos grupos y negar la esencia personal? ¿Por qué temer a conocerse y valorarse antes de buscar un cambio radical?

Siempre hay tiempo para cambiar, pero para buscar ese cambio que año con año se busca, sería conveniente iniciar aceptándose y respetándose primero.

El mundo no ocupa réplicas o imitaciones, lo que busca son las piezas originales. Personas que, a pesar de sus imperfecciones y sus locuras, sean auténticas y valoren su esencia y su diferencia.

Personas que sepan reconocerse a sí mismas por lo que son. Que sean capaces de apreciar su personalidad y sus talentos. Gentes que puedan conservar su carácter y puedan compartir sus virtudes con generosidad.

Hay personas que irradian alegría y felicidad, así como hay otras que despiertan sentimientos de enojo, incomodidad y malestar. Cuantas personas existen nos inspiran a ser mejores, y cuantas otras, hacen ser mejores solo por el simple hecho de estar cerca de uno.

Es una locura y una verdadera perdida tener la necesidad de cambiar porque no se es feliz con uno. Solo estar en búsqueda de los errores y las carencias, sin valorar primero lo que se tiene y todo lo que se puede pulir ¿Por que querer cambiar si ni siquiera se conoce bien quién se es y que se es capaz de ser?

El valor de la persona inicia el momento que se puede contemplar y entender lo que cada uno podría ser. Lo que debería de ser y sobretodo, cuando se reconoce su esencia natural. Entonces uno puede entender a donde ir y qué hacer con lo que se tiene.

El problema de buscar el cambio sin reconocer el valor propio es que se imponen necesidades que no son naturales y que crean tensión. Para eliminar este conflicto y minimizar la lucha personal hay que partir del punto que uno es suficiente y tiene lo que se necesita para ser feliz.

Para lograrlo hay que fortalecer los aspectos positivos y naturales y aprender a quererse como uno es para después ver que se que mejorar.

La receta

Amándose a uno mismo

Ingredientes:

Amor propio – reconocer el valor y la esencia personal

Determinación – compromiso para ser la mejor versión de sí mismo e inspirar a los demás

Sinceridad – objetividad y franqueza para aceptar las virtudes y los defectos personales

Actitud positiva – buscar las cosas buenas, enfocar la atención en lo existente

Generosidad – compartir con gusto y cariño los talentos y las habilidades que se tienen

Afirmación Positiva aprenderte a querer:

Yo soy una persona única, valiosa y tengo una misión especial. Tengo lo que necesito para ser feliz y poder disfrutar mi vida. Antes de buscar lo que no me gusta y querer cambiar aprendo a reconocer mis talentos y mis fortalezas ya que estas me ayudan y me acompañan en mi camino.

Cuando valoro lo que soy, puedo ajustar mi visión y cambiar lo que me molesta con más facilidad.

Como amarse sin ser insoportablemente egoísta:

Antes de querer cambiar hay que aprender a amar la esencia que se tiene. Para saber a qué quieres ser, se tiene que saber que tiene uno dentro. Reconocer la chispa divina y especial, que lo distingue y lo hace ser único. El cambio es bueno y recomendable cuando es algo natural complementa la naturaleza personal. Los cambios que apoyan y fortalecen los aspectos positivos de la persona siempre son más fáciles, duraderos y reales, ya que se imponen, ni crean conflictos internos. Es obligación ser la mejor versión propia y disfrutar cada momento de la vida. Cada uno debe de buscar la excelencia en su persona y desarrollar todas sus habilidades, trabajar en sus defectos y crecer.

Cuando aprendes a valorar e integrar los aspectos de tu carácter, el universo conspira para ayudarte a que seas feliz con lo que tienes y disfrutes lo que puedes llegar a ser.

www.recetasparalavida.com