La película Wonder Woman 1984, la cual sigue las aventuras de Diana Spencer, la superheroína más famosa de DC Comics, se espera que llegue pronto a la pantalla grande después de retrasar en diversas ocasiones su estreno. Y para que la espera no sea tan larga, Reebok lanzó una colección inspirada en la princesa guerrera de las Amazonas.

A través de redes sociales, Reebok, marca que se caracteriza por fabricar productos para aquellos que aman el deporte, mostró algunos de los productos que forman parte de la colección de Wonder Woman 1984, entre los que destacan cuatro increíbles diseños de tenis, todos con alguna referencia en torno a la Mujer Maravilla.

Uno de los tenis que más llama la atención es que es de un color dorado, algo que sin duda inspiró el traje que usará Wonder Woman en la nueva película. Además, también en la colección se encuentra un sneaker en color beige que sobresalen por que en la parte del tobillo se encuentra un detalle que simula el lazo de la Mujer Maravilla. Por otra parte, otro de los tenis destaca por tener un diseño holográfico y el otro por estar inspirado en Cheetah, la villana a la que se enfrentará la superheroína en la próxima película. Y como un look deportivo no puede estar completo si unas calcetas, Reebok también lanzó 3 calcetines. Uno en blanco y negro que contienen en la parte frontal el logo de Wonder Woman y el tercero con un diseño que simula nubes y un cielo azul, al igual que los otros, también tiene el logo en la parte frontal. Uno de los detalles a destacar de la colección es que Reebok buscó a 6 mujeres que trabajan como personal médico y que han atendido a pacientes con covid-19 y como una manera de agradecerles todo lo que hacen, la empresa ha compartido sus historias.