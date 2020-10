Los residentes y propietarios de negocios en el condado de Los Ángeles afectados por el incendio forestal Bobcat ahora son elegibles para préstamos de asistencia por desastre.

Los préstamos de recuperación por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) ya están disponibles para los residentes y empresas del condado de Los Ángeles que sufrieron daños como resultado del incendio forestal Bobcat que comenzó el 6 de septiembre de 2020.

Las empresas de todos tamaños y las organizaciones privadas sin fines de lucro pueden pedir prestado hasta $2 millones para reparar o reemplazar bienes raíces, maquinaria y equipo, inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos. Los préstamos a bajo interés de la SBA también pueden ayudar a las empresas con el costo de las mejoras para proteger, prevenir o minimizar el mismo tipo de daño por desastre que ocurra en el futuro.

Los propietarios de viviendas disponen de préstamos por desastre de hasta $200,000 para reparar bienes inmuebles dañados o destruidos. Los propietarios e inquilinos son elegibles para recibir hasta $40,000 para reparar o reemplazar propiedad personal dañada o destruida.

Si necesita ayuda con su solicitud, visite el Centro de Ayuda para Desastres del condado de Los Ángeles en lacounty help center.org. Los solicitantes interesados ​​que no tengan acceso a Internet, tengan un dominio limitado de la computadora o hablen otros idiomas además del inglés, pueden comunicarse con el Centro de Ayuda para Desastres del condado de Los Ángeles al (833) 238-4450. Los asesores comerciales multilingües están listos para ayudar a los propietarios de negocios a completar las solicitudes de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Hay varias formas de postularse:

Complete una solicitud en línea en disasterloanassistance.sba.gov

Llame al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al (800) 659-2955 o envíe un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov para obtener más información sobre la asistencia por desastre de la SBA.

Las personas sordas o con problemas de audición pueden llamar al (800) 877-8339.

La SBA también ofrece asistencia a través de su Centro Virtual de Préstamos por Desastre en FOCWAssistance@sba.gov o por teléfono al (800) 659-2955.

Los préstamos por desastre por daños económicos ayudan a satisfacer las necesidades de capital de trabajo, como la compra de inventario, suministros y la cobertura de los gastos diarios, como el alquiler y la nómina. La asistencia por daños económicos está disponible independientemente si la empresa ha sufrido daños a la propiedad o no.

Las tasas de interés pueden ser tan bajas como el 3 por ciento para las empresas, el 2.75 por ciento para las organizaciones privadas sin fines de lucro y el 1.188 por ciento para los propietarios e inquilinos con plazos de hasta 30 años. Los montos y términos de los préstamos los establece la SBA y se basan en la situación financiera de cada solicitante.