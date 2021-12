Puerto Rico, 24 de noviembre de 2021 – El pastor Reynaldo “Chino” Santiago le dio la bienvenida a la Navidad al son de plena con su nuevo sencillo “Vamos a celebrar”, a dúo con la talentosa cantautora Doreen Zayas.

La canción es una invitación a festejar las bendiciones recibidas durante este año, a pesar de las dificultades vividas, y aún la incertidumbre que muchos experimentan.

“Cuando comencé a escribir ese tema sentía en el pueblo el deseo y la ilusión de adelantar las navidades y celebrar, pero también siento la necesidad de recordar y tener en mi corazón a las personas que pasaron momentos muy duros y sufrieron pérdidas durante este tiempo tan difícil de la pandemia. Con esta canción queremos motivar a la gente a levantarse, sacudirnos un poco del manto de tristeza y de esa nube de incertidumbre en la cual estábamos sumidos todos”, expresó el ex vocalista de Grupo Manía.

Por su parte, Doreen señaló que por medio de esta canción “celebramos con la familia que Jesús es la Navidad. No importa las situaciones difíciles que pasemos, si estamos agarrados de la mano de Jesús, podemos cruzar al otro lado. No importa la tormenta que se levante, Jesús nos ha prometido cruzarnos al otro lado. Así que, es mejor pasar los momentos de dolor, los momentos de tristeza, los momentos de prueba y proceso agarrados de la mano de Jesús”.

Los vocalistas puertorriqueños se conocen desde hace 29 años, durante los cuales ha tenido una estrecha amistad y han colaborado mutuamente el ministerio musical. Santiago ha producido algunos de los temas de la cantante y ha participado en los coros de todas sus canciones, pero es la primera vez que cantan a dúo un tema.

“Cuando grabo con él sentimos que hay una química; todo fluye. Me siento muy cómoda y se me hace fácil cantar con él”, agregó la ex integrante del grupo Chantelle sobre la primera colaboración juntos.

“Vamos a celebrar” se grabó en Mercy Studio con arreglos musicales de Jaime “Jimmito” Ramírez. La masterización estuvo a cargo de Eduardo Ramos, y Lorna Zayas participó en los coros.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales, y su video letras también se puede disfrutar a través de las redes sociales de ambos cantantes.

Sobre Doreen Zayas:

Su inclinación hacia la música comenzó durante la adolescencia, tras participar en una competencia de talentos, en el Colegio del Carmen en Trujillo Alto, donde cursó estudios. Ganó el primer lugar con el tema “Hay barrunto en el caño de San Miguel”, popularizada por la cantante puertorriqueña Lunna.

Su padre, al conocer la admiración que sentía hacia Lunna, le consiguió una cita con ella y el productor, músico y arreglista puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña, quienes les grabaron las pistas de los temas de la artista para que ella pudiera cantarlas en el próximo “talent show”.

Gracias a Cucco Peña, quien le enseñó a cantar coros para campañas publicitarias, fue contratada para grabar jingles con reconocidas voces del patio, como Gilberto Santa Rosa y Dagmar.

Su primera experiencia profesional en la música fue en 1992 con Chantelle, grupo del que también salió Olga Tañón. Con la agrupación grabó la producción “Que Bien”, en la cual tuvo la oportunidad de interpretar tres temas: “Siento rabia”, “Qué bien” y “Tú me tienes así”.

En el 2018 incursionó en la música cristiana con su primer EP, donde se destaca como compositora de las cinco canciones que conforman este proyecto musical que compila varios ritmos y géneros con sabor a Caribe, como lo son la salsa y el merengue.

Sobre Reynaldo Santiago:

Luego de una carrera secular exitosa y un gran número de reconocimientos, entre ellos siete nominaciones al Latin Grammy, siendo ganador de un Grammy “americano”, Chino tuvo un encuentro con Jesús en el año 2006, donde decidió hacer cambios en su vida y dedicar sus dones y talentos a Dios

Ha grabado cuatro discos cristianos, y escribió un libro junto a su familia, titulado “El amor que triunfa”. Actualmente, pastorea junto a su esposa, Norma Rivera, la Iglesia su Majestad Jesús, ubicada en el pueblo de Bayamón.