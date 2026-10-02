Ricardo Arjona y Grupo Firme anuncian colaboración

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la icónica agrupación mexicana Grupo Firme, liderada por Eduin Caz, sorprendieron a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de su primera colaboración musical titulada «Amor Factura».

Esta unión entre la lírica del artista centroamericano y el estilo de la banda tijuanense promete fusionar el talento vocal de ambos en lo que se perfila como un destacado éxito en las plataformas digitales.

La canción fue seleccionada como el primer sencillo de un ambicioso proyecto compuesto por un catálogo de 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. El cantautor dedicó unas emotivas palabras a la agrupación mexicana al revelar la primicia:

«Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción. Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba. Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta, como el primer sencillo de este viaje. AMOR FACTURA…». El origen de este tema comenzó cuando Arjona vio un video en internet donde Eduin Caz interpretaba su tema «Hongos».

Tras escucharlo, el cantautor salió a un balcón y comenzó a componer los versos de una nueva pieza que iniciaba con las líneas «El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto…», sintiendo de inmediato el deseo de plasmar la canción junto a la agrupación mexicana. Al recibir la llamada de Arjona, Eduin expresó su emoción por cumplir un sueño de vida junto a su esposa, confesando la gran admiración que siente por su trayectoria: «Usted no sabe el sueño que está cumpliendo esta tarde… Yo traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Yo creo que mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona».