Desde hoy está disponible en todas las plataformas digitales

Porque en momentos difíciles la música es un gran alivio, esta semana Río Roma compartió una canción inédita a través de su cuenta oficial de Facebook, con la intención de enviar un abrazo especial a sus miles de seguidores.

Sobre este tema y lo especial de este lanzamiento vía redes sociales José Luis Roma compartió: «Hay momentos y situaciones en la vida que llegan de repente y desarman todos tus planes, mueven el suelo, te hacen reflexionar y replantear tus prioridades; así me sentí la primera noche de cuarentena y eso me llevó a marcarle a alguien, con quien no hablaba hace muchos meses, para saber si estaba bien. Colgué y compuse esta canción. Al día siguiente se la canté y nos sacó lagrimas a distancia.