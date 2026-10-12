Rosalía Será Distinguida Con el Premio Billboard Salón de la Fama

La cantante española acudirá a la ceremonia del 22 de octubre para recibir el reconocimiento a su trayectoria e influencia artística.

Rosalía estará presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 para recibir el Premio Billboard Salón de la Fama. El reconocimiento distingue una trayectoria cuya influencia, según los organizadores, ha cruzado géneros musicales, idiomas y fronteras.

La ceremonia se realizará el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami y será transmitida por Telemundo y Peacock a las 8 p. m., hora del Este, y 7 p. m., hora Central. La alfombra azul está anunciada una hora antes.

El Premio Salón de la Fama considera la proyección de una carrera más allá de la interpretación musical. En el caso de la artista española, Billboard destaca una propuesta que integra tradición, experimentación sonora e identidad visual.

LUX, publicado en 2025, debutó cuarto en el Billboard 200 y encabezó cinco listas: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

El nuevo reconocimiento se suma al anuncio de abril de 2026, cuando Telemundo y Billboard la seleccionaron como Mujer del Año para el especial Billboard Mujeres Latinas en la Música. Ese galardón destacó su liderazgo, influencia cultural y capacidad para abrir nuevas posibilidades dentro de la industria.

En aquel anuncio, los organizadores también resaltaron su presencia en las listas Latin Airplay y Hot Latin Songs, además del alcance de su trabajo en moda, artes visuales y dirección artística. La distinción de octubre continúa esa lectura de una carrera construida alrededor de una visión propia.

La etapa de LUX también dio lugar a una gira en 2026. El calendario publicado por Ticketmaster incluyó Boston, Nueva York, Toronto y Chicago, además de fechas en el Kia Forum de Inglewood y Pechanga Arena de San Diego.

La propuesta del álbum incorpora elementos clásicos y operísticos. Ticketmaster señala que Rosalía canta en catorce idiomas y que Berghain reúne colaboraciones con Björk y Yves Tumor, ampliando el carácter internacional del proyecto.

Con el homenaje de Billboard, la cantante suma otro capítulo a una trayectoria que ha hecho de la transformación artística una constante. Los organizadores ofrecen boletos para asistir a la ceremonia mediante Ticketmaster; el horario de televisión en California debe verificarse en la programación local.