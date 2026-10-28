Santa Ana celebra el Día de Muertos con un altar comunitario y el festival Viva La Vida

Santa Ana tendrá dos oportunidades para reunirse alrededor del Día de Muertos: una celebración en el Heritage Museum of Orange County y el festival Viva La Vida en el centro de la ciudad. Las propuestas se realizarán en fechas y espacios distintos, por lo que las familias pueden organizar su visita según el encuentro que prefieran.

El Heritage Museum anunció su celebración comunitaria para el domingo 1 de noviembre, de 5 a 9 p.m., con entrada gratuita. El programa contempla entretenimiento en vivo, alimentos, vendedores, actividades artísticas y manualidades, además de una ofrenda comunitaria.

El museo invita a enviar fotografías de familiares y mascotas fallecidas para integrarlas al altar. La página del evento incluye el formulario correspondiente. Este gesto permite que la celebración incorpore recuerdos de la propia comunidad y que cada familia encuentre una manera de participar.

La sede es 3101 W. Harvard Street, Santa Ana. Para consultas sobre el programa o el envío de fotografías, el museo proporciona el teléfono 714-540-0404. La entrada gratuita al encuentro no implica que los alimentos o productos de los vendedores estén incluidos.

La agenda continúa el sábado 7 de noviembre con el duodécimo festival Viva La Vida Día de Muertos. El organizador confirma un horario de 3 a 10 p.m. y la dirección 325 East 4th Street, en Downtown Santa Ana.

Son dos fechas para tener presentes al preparar la agenda cultural de noviembre. Antes de acudir, se recomienda revisar las páginas de cada organizador, especialmente para confirmar los detalles de participación, las actividades y cualquier actualización de acceso.