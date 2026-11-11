Santa Ana celebra las culturas indígenas con un powwow comunitario de entrada gratuita

por | Nov 11, 2026 | Comunidad |

Heritage Museum of Orange County y RedBoy Productions presentan una jornada con música, danza, artesanías y gastronomía en el marco del Mes de la Herencia Nativa Americana.

Heritage Museum of Orange County abrirá sus puertas el sábado 14 de noviembre para la tercera edición de su powwow comunitario, organizado junto con RedBoy Productions. El encuentro forma parte de las actividades del Mes de la Herencia Nativa Americana.

La celebración tendrá entrada gratuita y estará abierta al público. El museo anuncia un horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en su sede de 3101 West Harvard Street, en Santa Ana.

La programación incluye presentaciones de danza y canto, artesanías, puestos informativos y vendedores. Entre las propuestas gastronómicas anunciadas figuran fry bread e Indian tacos.

Los organizadores describen la jornada como una actividad familiar que también permite asistir con mascotas. El objetivo del encuentro es reunir a la comunidad alrededor de expresiones culturales indígenas mediante actuaciones y espacios de convivencia.

El Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles también incorpora la celebración en su agenda y señala la presencia de competencias de danza en distintas categorías. Su publicación recomienda a los asistentes llevar sus propias sillas.

La actividad permite conocer de cerca el trabajo de intérpretes, artesanos y participantes, en una programación que combina presentaciones con espacios para recorrer y conversar.

Para facilitar la llegada, el museo anuncia estacionamiento gratuito en Mitchell Child Development Center y en las calles donde esté permitido aparcar. La disponibilidad dependerá de la afluencia de visitantes.

La información principal debe consultarse en el calendario de Heritage Museum of Orange County, que reúne los detalles publicados por el recinto organizador. La jornada ofrece una alternativa cultural para quienes buscan una actividad comunitaria durante el fin de semana en Santa Ana.