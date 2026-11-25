Serve the People ofrecerá una comida caliente y actividades familiares el jueves 26 de noviembre. La organización recomienda reservar con anticipación.

Quienes busquen un lugar para celebrar el Día de Acción de Gracias en el condado de Orange podrán reunirse este jueves en Santa Ana. La organización comunitaria Serve the People invita a familias y personas que asistan por su cuenta a compartir una comida caliente gratuita de 11 a.m. a 2 p.m.

La jornada incluirá juegos, paseos en poni y un espacio para conocer y acariciar animales. El encuentro será en 1206 East 17th Street, Santa Ana, CA 92701. El cupo y el estacionamiento son limitados. La página de inscripción indica que basta con una reserva por hogar. Para preguntas, el organizador indica el (714) 352-2911.

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