El boxeador mexicano venció por nocaut técnico al inglés ‘Rocky’ Fielding en el Madison Square Garden

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez no dio ni oportunidad a que el campeón Rocky Fielding adaptara su boxeo, en menos de nueve minutos, ante los 20 mil 112 fanáticos que se dieron cita en el Madison Square Garden en Nueva York, el mexicano acabó con el reinado del inglés con un nocaut técnico que lo convierte en parte del selecto grupo de peleadores mexicanos trimonarcas mundiales. Sin espacio a un estudio de su rival, el tapatío de 28 años en cuanto vio que Fielding se lanzó a una pelea en el terreno cortó empezó a trabajar las zonas blandas, enfocándose sobre todo en el gancho al hígado y funcionó de inmediato, Fielding puso la rodilla en la lona a menos de dos minutos de iniciado el duelo por el título supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. “Esperaba un peleador que tomara distancia, que me quisiera boxear y no fue así, afortunadamente para mi, mal para él, fue al choque y era lo que yo necesitaba”, declaró el mexicano que ahora en su historial cuenta con títulos de peso supermedio, medio y superwelter. La caída del primer round no fue la única, en el segundo episodio, Rocky volvió a tocar la lona con la rodilla, producto de un gancho de izquierda al hígado, y aunque se levantó para continuar con el encuentro, comenzó a dar muestra del fuerte castigo recibido, pues los antebrazos, la espalda y el rostro ya estaban enrojecidos. Para el tercer episodio, Canelo siguió con el trabajo, y metió potentes ganchos al rostro para distraer a su descontrolado rival, quien cayó en las provocaciones y levantó la guardia dejando el camino libre para los ganchos a las zonas blandas que lo doblaron por tercera ocasión en la contienda. Haciendo acopio de fuerza, el europeo que debutó con una derrota en América, se levantó para seguir, pero no tardó nada en volver a caer obligando al referi a detener las acciones cuando faltaban 19 segundos para concluir el episodio. Con este resultado, el peleador mexicano que se presentó por primera ocasión en el Madison Square Garden mejoró su foja a 51-1-2 con 35 nocauts y se unió al grupo de sietes boxeadores mexicanos encabezados por Julio César Chávez Sr., Érik Morales y Marco Barrera; mientras que el inglés dejó su marca en 27-2 con 15 nocauts.