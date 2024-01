La cantante retomará su carrera musical y promete que su álbum será totalmente diferente a lo que han visto.

Por fin, Selena Gomez compartió en una entrevista la noticia de que pronto saldrá a la luz su nuevo disco.

Por los detalles que dio, se sabe que su nuevo álbum se enfocará en poner a todos a bailar, ya que asegura que no habrá ninguna canción triste.

Y es que Selena dejó en claro que está viviendo una nueva etapa en su vida, por lo que sus nuevas canciones pondrán a todos a de buenas y no habrá ninguna chica triste cantando.

“Estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando”.

Este cuarto álbum de estudio para Selena Gomez, ha causado que muchos de sus fans queden a la expectativa, desde hace dos años no salía un disco completo y este parece que viene con todo.