Selena Gómez y Demi Lovato posan para Rare Beauty

Las ex estrellas de Disney, recrearon la portada y algunas escenas de la película “Programa de protección para princesas”, que protagonizaron hace más de 15 años.

Rare Beauty sorprendió a todos los fanáticos de Disney con el inesperado reencuentro de Selena Gómez y Demi Lovato para su nueva campaña. Las exchicas Disney se volvieron a juntar para ser la imagen de “Still Making Each Other Blush”, en una celebración de sus 25 años de amistad.

La marca de maquillaje adoptó el famoso apodo que los fans crearon para nombrar su amistad, ”Delena”, y lo empleó para denominar a su nuevo combo de blushes: “Delena Soft Pinch Blush Bundle”.

Rare Beauty activa la nostalgia para impulsar nuevo combo.

El lanzamiento de su nuevo combo de blushes estuvo acompañado por una sesión de fotos que recrea el estilo de “Programa de protección para princesas”. Para la portada, Selena Gómez y Demi Lovato lucieron vestidos casi idénticos a los que usaron hace más de 15 años en la película de Disney. Además, posaron con el blush y la nueva brocha que incluye el set “Delena Soft Pinch Blush Bundle”. Junto a sus coronas y coloridos vestidos, las recordadas actrices encendieron las redes sociales por el esperado reencuentro que sorprendió a más de uno. Especialmente, luego de que durante varios años se especulara un distanciamiento.

La sesión de fotos estuvo acompañada de un video tipo vlog de YouTube en el que demuestran que su química como amigas se mantiene vigente. En el spot, no solo bailan y cantan al ritmo de la famosa canción “One and the Same”, sino que también se muestran sus recordadas fotografías.