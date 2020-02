Las estrellas latinas Jennifer López y Shakira presumieron de orgullo latino durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo más hispano que nunca con la participación especial de los cantantes de la música urbana J Balvin y Bad Bunny. Además, Emme Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony, hizo su debut mundial como cantante, al liderar un coro de niños vestidos de blanco, mientras Shakira le tocaba la batería y su madre la acompañaba con una capa que inicialmente parecía ser de la bandera estadounidense y terminó convirtiéndose en la de Puerto Rico, de donde son los cuatro abuelos de la niña. El espectáculo de 12 minutos fue exactamente lo que ambas artistas habían prometido: una celebración de la cultura latina. Aunque ambas cantantes han tenido éxito en la música pop en inglés como en español, el show tuvo un toque completamente latino por primera vez en el evento estadounidense más visto en el mundo. «Hola Miami», así comenzó Shakira abriendo el show de medio tiempo acompañada de varias bailarinas. La barranquillera interpretó en cortos segmentos varios de sus éxitos mundiales. En primera instancia, cantó ‘Loba’, mientras de fondo sonaban ‘Ojos así’ y ‘Suerte’. Continuó con sus éxitos ‘Hips Don’t Lie’ , ‘Whenever Wherever’ y ‘La Tortura’.

La colombiana compartió el escenario con el artista urbano Bad Bunny, con quien cantó ‘Chantaje’, la canción que originalmente hizo con Maluma. Además, tocó la guitarra y bailó su ya conocida danza del vientre y, aunque insertó algunos segmentos en español, la mayoría de su espectáculo fue en inglés.

Jennifer López, por su parte, hizo una versión actualizada de su show de los últimos años, con la adición de un tubo de ‘striptease’, que manejó a su antojo demostrando que ha mantenido el entrenamiento al que se sometió para su película ‘Hustlers’. La ‘Diva del Bronx’ abrió su repertorio con ‘Get Right’ para después cantar ‘Waiting For Toninght’. Cantó, además, sus populares ‘On The Floor’, ‘Ain’t It Funny’, ‘Booty’ y ‘Let’s Get Loud’.

Su invitado fue el reguetonero J Balvin, quien cantó un segmento de su éxito ‘Mi gente’. Así, Shakira cantó con un puertorriqueño y López con un colombiano. Un mensaje más de unión y compenetración entre los latinos. Bailaron y cantaron salsa, cumbia, merengue y reguetón. Las dos artistas latinas terminaron cantando juntas ‘Waka Waka’, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica de 2010, enfundadas ambas esSn bodies metálicos, melenas rizadas y al viento, y se despidieron con un sonoro «Gracias» y «Thank You», en otra muestra de la cada vez mayor presencia de la comunidad latina en Estados Unidos.