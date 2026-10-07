Shohei Ohtani tiene otra marca en venta de camisas en MLB

por | Oct 7, 2026 | Deportes |

El jugador de Los Ángeles Dodgers, es el primero en liderar ventas de camisas en MLB por 4 años seguidos

Shohei Ohtani se ha convertido en el primer jugador en encabezar las ventas de camisas de Grandes Ligas al final de cuatro temporadas consecutivas desde que el deporte comenzó a registrar esas cifras en 2010.

El astro japonés sobresale dentro de un cuarteto de jugadores de los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones vigentes de la Serie Mundial, que aparecen entre los 20 primeros.

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, fue segundo por segunda temporada consecutiva, informaron el viernes MLB y la filial del sindicato de jugadores MLB Players, Inc. Judge terminó tercero en 2023 y 2024.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, fue tercero tras subir desde el décimo sexto puesto al final de la temporada pasada, y el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, fue cuarto, un ascenso desde el undécimo lugar del año pasado.

El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, fue quinto, seguido por Freddie Freeman (Dodgers); Bryce Harper (Filis de Filadelfia); Mookie Betts y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers); y el dominicano Juan Soto (Mets de Nueva York).

Munetaka Murakami (Medias Blancas de Chicago) ocupó el vigésimo puesto, y se unió a Ohtani y Yamamoto para convertirse en el primer trío de jugadores japoneses dentro de los 20 primeros.

Corey Seager (Rangers de Texas) fue décimo primero, seguido por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto); Adley Rutschman (Medias Rojas de Boston); Kyle Schwarber (Filis); Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh); Cal Raleigh (Marineros de Seattle); el dominicano Elly De La Cruz (Rojos de Cincinnati); Jackson Merrill (San Diego), y Nolan Arenado (Diamondbacks de Arizona).