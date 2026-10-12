Sin Senos Sí Hay Paraíso Regresa a Telemundo el 16 de Noviembre

Carmen Villalobos, Majida Issa y Gregorio Pernía regresan en una temporada centrada en nuevas amenazas y alianzas.

Telemundo confirmó que Sin Senos Sí Hay Paraíso regresará el lunes 16 de noviembre con una nueva temporada que reúne a varios de los rostros más conocidos de la franquicia. La cadena anuncia el estreno a las 9 p. m. y 8 p. m. Centro.

Carmen Villalobos vuelve como Catalina Santana, Majida Issa retoma a Yésica Beltrán, La Diabla, y Gregorio Pernía interpreta nuevamente a Aurelio Titi Jaramillo. También regresan Catherine Siachoque como Hilda Santana y Carolina Gaitán como Catalina Marín.

La historia sitúa a sus protagonistas en el entorno de la industria de cámaras web en Medellín. Catalina y Titi intentan reconstruir sus vidas, pero la aparición de una red criminal obliga a Catalina a acercarse otra vez a un mundo que esperaba dejar atrás.

En alianza con la DEA, la protagonista busca infiltrarse en una organización que se aprovecha de mujeres vulnerables. El retorno de La Diabla amenaza ese esfuerzo y añade un nuevo peligro para su familia.

El elenco incorpora a Elizabeth Gutiérrez como Diva Montero y Arturo Barba como Israel Montero, además de Fabián Ríos como Albeiro Marín. La temporada combina personajes conocidos con nuevas figuras que intervienen en los conflictos de la trama.

La producción de este capítulo fue anunciada en enero de 2026, cuando Telemundo informó que las grabaciones estaban en marcha en Colombia. Desde ese primer comunicado, la cadena presentó el regreso como una evolución contemporánea de la franquicia, centrada en supervivencia, venganza y luchas de poder.

En ese anuncio inicial, Villalobos explicó que volver a Catalina significaba reencontrarse con un personaje importante en su vida y con una audiencia que había acompañado la historia. La actriz destacó que esta etapa plantea desafíos distintos para la protagonista.

El proyecto es desarrollado por TIS Studios y Telemundo Studios y producido por TIS Studios. Parte de una historia original de Gustavo Bolívar, con escritura de Patricia Rodríguez y un equipo de guionistas. Mónica Botero y Carlos Cock Marín fueron anunciados como responsables de la dirección.

Para quienes han seguido la franquicia, la nueva entrega propone un reencuentro con sus personajes dentro de un escenario diferente, donde la tecnología forma parte de las amenazas y las relaciones de poder. Telemundo ofrece el tráiler y los avances oficiales para conocer ese nuevo universo antes del estreno.