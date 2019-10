Inicia el lunes 28 de octubre, por las estrellas

Soltero con hijas, nueva producción de Juan Osorio, protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, narra la historia de Nicolás Contreras y Victoria Robles, dos mundos opuestos, que en un principio se odiarán, y después serán sorprendidos por la vida, que los llevará a formar una hermosa y peculiar familia, junto con las tres sobrinas huérfanas de Nicolás: Camila, Alexa y Sofi.

Nicolás es un hombre soltero que vive sin apegos y no cree en el matrimonio ni en el amor. Es gerente de un prestigiado hotel en Acapulco. Cristina Contreras y Antonio Paz y, hermana y cuñado de Nicolás, son los padres de tres jovencitas, a quienes adoran y se han esforzado por darles un nivel de vida que no pueden sostener y que los ha llevado a adquirir enormes deudas. Antonio y Cristina mueren en un accidente automovilístico, dejando en la orfandad a sus tres pequeñas hijas: Camila de 17 años, Alexa de 14 años y Sofía de 8 años. Nicolás es el único familiar directo de las pequeñas y tendrá que hacerse cargo de ellas. Su vida da un giro radical, cuando sus sobrinas llegan a vivir a su loft de soltero y él deberá cubrir un rol para el que cree no estar preparado.

En Soltero con hijas también participan Mayrín Villanueva, René Strickler, Carlos Mata, Pablo Montero, Victor González, Irina Baeva, Paty Díaz, Bárbara Islas, Mauricio Aspe, Laura Vignatti, y cuenta con las actuaciones estelares de María Sorté y Laura Flores. El elenco juvenil de Soltero con hijas está conformado por Azul Guaita, Sebastián Poza, Lalo Palacios, Ana Tena y Mauricio Arriaga. Los niños Charlotte Carter y Ruy Gaytán.

Soltero con hijas es una historia original de Diego Vivanco, Julio Contreras y Cecilia Percy. La versión y libretos son de Pablo Ferrer y Santiago Pineda y la co-adaptación es de Hugo Moreno.

“Soltero”, tema musical de entrada, es interpretado por los Ángeles Azules y Christian Nodal. El tema musical de salida, “La Playita”, lo interpreta Emilio Osorio.

Soltero con hijas cuenta con locaciones en el Puerto de Acapulco, Guerrero.

Soltero con hijas, inicia el lunes 28 de octubre a las 20:30 horas, por las estrellas.