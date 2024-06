Una guitarra utilizada por John Lennon ha sido vendida por más de 2 millones 857 mil 500 dólares, estableciendo un nuevo récord para la guitarra más cara vendida en una subasta en la historia de los Beatles.

El instrumento, una Framus acústica de 12 cuerdas Hootenanny, fue utilizada en la grabación del álbum y la película ¡Help! del grupo británico en 1965. La venta fue parte de una subasta de íconos de la música organizada por Julien’s Auctions durante dos días.

El récord anterior de venta de una guitarra del mismo Lennon lo tenía una Gibson J160E subastada en 2015 por 2.4 millones de dólares. La Framus, cuyo precio estimado oscilaba entre 600 mil y 800 mil dólares, superó ampliamente las expectativas, según indicó la casa de subastas.

David Goodman, el director ejecutivo de Julien’s Auctions, afirmó en un comunicado: “Estamos absolutamente encantados y honrados de haber establecido un nuevo récord mundial con la venta de la guitarra perdida de John Lennon, la Hootenanny”. Goodman describió la guitarra como una pieza de la historia de la música, un símbolo del legado duradero de John Lennon.

Tanto Lennon como George Harrison tocaron la Framus de 12 cuerdas mientras trabajaban en ¡Help! y en el álbum Rubber Soul.

Lennon la toca durante la interpretación de You’ve Got To Hide Your Love Away en la película ¡Help!, mientras que su distintivo sonido de 12 cuerdas también está presente en canciones como It’s Only Love, I’ve Just Seen a Face, Girl y Norwegian Wood.