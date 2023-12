El cómic de 22 páginas contará el ascenso de Swift al estrellato y destaca algunos de sus logros profesionales.

Taylor Swift sigue cosechando éxitos y en este 2023, además de tener una de las giras más exitosas y darse una nueva oportunidad en el amor con Travis Kelce, la famosa también tendrá su propio cómic y hasta un crucero.

El cómic sin duda es una buena noticia para todos los “swifties”, ya que por medio de él podrán saber más sobre la vida de Taylor Swift, porque es una publicación autobiográfica que dentro de poco se publicará.

Swift aparece como parte de la serie Female Force de TidalWave Comics en el que se incluyen “figuras destacadas e influyentes” de la literatura, los negocios, el entretenimiento, la política y más. El cómic de 22 páginas contará el ascenso de Swift al estrellato y destaca algunos de sus logros profesionales.

“Por supuesto que Taylor Swift merece su propio cómic”, dijo el autor Eric M. Esquivel. El creador del cómic de Taylor Swift destacó que veremos a la cantante enfrentarse a aquellos que se quieren aprovechar de ella.

La fecha de publicación del cómic de Taylor Swift es en una fecha especial, ya que saldrá a la luz el 13 de diciembre, día en la que la cantante cumple años.

El cómic estará disponible en formato digital, de bolsillo y de tapa dura, con dos portadas.

También sus fans tendrán la oportunidad de disfrutar de un crucero temático centrado en la cantante en octubre de 2024, cuando el buque “Allure of the Seas” zarpe de Miami para una excursión de cuatro días por aguas del Caribe, informó la compañía organizadora.“In My Cruise Era… Allure of the Seas” es el nombre del viaje de cuatro noches y programa desarrollado en exclusiva para que los “swifties” disfruten al máximo de esta experiencia temática que “celebra todo lo relacionado” con la diva del pop.