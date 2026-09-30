Telemundo Confirma A Los 18 Participantes De “Juego De Villanos”

por | Sep 30, 2026 | Farándula , Portada |

El nuevo reality conducido por Facundo se estrena el 20 de octubre y reunirá a personalidades del entretenimiento que competirán por un premio de $200,000.

Telemundo anunció el elenco completo de Juego de Villanos, su nueva competencia de telerrealidad que llegará a la pantalla el martes 20 de octubre de 2026 a las 7 p. m., hora del Este, y 6 p. m., hora del Centro.

Bajo la conducción de Facundo, 18 figuras del entretenimiento convivirán bajo un mismo techo en una competencia donde las alianzas, las rivalidades y la estrategia serán decisivas. Solo una conseguirá el título de “Emperador Villano” y el premio de $200,000.

La cadena confirmó nueve participantes adicionales que completan el grupo: Sergio Mayer, Aleska Génesis, Lis Vega, Sandra Itzel, Alex Caniggia, “Yam Yam” Arocho, Julia Argüelles, Alex Ghita y Salvador Zerboni.

Entre los nuevos nombres destacan figuras con experiencia en La Casa de los Famosos, como Mayer, Aleska, Sandra Itzel, Julia Argüelles y Zerboni. Su paso por competencias de convivencia les ha permitido enfrentar situaciones de presión, construir alianzas y participar en confrontaciones que ahora podrían influir en su manera de jugar.

El argentino Alex Caniggia aportará su personalidad irreverente y su experiencia en realities internacionales, mientras que Lis Vega llegará con una trayectoria marcada por la disciplina artística y la presencia escénica. Por su parte, el entrenador personal y deportista Alex Ghita pondrá a prueba las habilidades que ha desarrollado en programas de competencia en España.

El puertorriqueño “Yam Yam” Arocho, quien participó en la cuarta temporada de The Traitors de Peacock, se suma con una propuesta de juego basada en la observación, la adaptación y las relaciones sociales.

Estos nueve concursantes se unen a los participantes previamente anunciados: Yina Calderón, Alicia Machado, Nahomi Mejía, Plutarco Haza, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera y Miguelito.

En cada episodio, los competidores enfrentarán desafíos y eliminaciones que pondrán a prueba su capacidad para negociar, influir en los demás y superar a sus rivales. Las alianzas podrán cambiar en cualquier momento y cada decisión tendrá consecuencias para su permanencia.

Producido por Banijay Colombia para Telemundo, el programa está basado en el formato House of Villains, de NBCUniversal Formats.

Juego de Villanos se transmitirá de lunes a viernes y los domingos por Telemundo. También estará disponible en la aplicación de la cadena y, al día siguiente, en Peacock. En Latinoamérica podrá verse por Telemundo Internacional, con disponibilidad al día siguiente en Universal+.

El público podrá seguir las novedades y participar en la conversación en redes sociales mediante #JuegoDeVillanos.

Fuente: Telemundo.