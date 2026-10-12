Telemundo Lanza Decisión 2026 Para Informar a los Votantes Latinos

La iniciativa no partidista reúne cobertura electoral y recursos en español en televisión, streaming y plataformas digitales.

Telemundo puso en marcha Decisión 2026, una iniciativa no partidista para acercar a las audiencias latinas noticias electorales y recursos para participar en las elecciones de medio término. Durante un mes, combinará televisión, streaming, plataformas digitales y redes sociales.

La propuesta incluye reportajes, entrevistas con candidatos, debates y encuestas nacionales y estatales. Los equipos locales ampliarán la cobertura de las contiendas federales, estatales y municipales, mientras Noticias Telemundo AHORA ofrecerá información a través de su servicio de streaming.

Uno de los encuentros anunciados es Decisión 2026: Foro Comunitario, previsto para el 29 de octubre en McAllen, Texas. La conversación reunirá a residentes y líderes del Valle del Río Grande para abordar participación electoral, prioridades comunitarias, desinformación y el papel de la inteligencia artificial en los mensajes que reciben los votantes.

La iniciativa incorpora bancos telefónicos bilingües de educación electoral y la campaña #USATuVoz, con recursos sobre registro y opciones para votar.

Para los lectores de California, el calendario electoral ya está en marcha. La elección general será el martes 3 de noviembre de 2026 y el último día para registrarse por internet antes de esa jornada es el 19 de octubre, según la Secretaría de Estado.

Los condados comenzaron a enviar las boletas por correo a partir del 5 de octubre. Los votantes pueden devolverlas por correo, depositarlas en un buzón electoral autorizado o entregarlas en una oficina electoral. La autoridad estatal recomienda enviarlas con anticipación para facilitar que reciban el matasellos correspondiente antes del cierre de la elección.

Las boletas enviadas por correo deben estar mataselladas a más tardar el 3 de noviembre. Ese día, las urnas estarán abiertas de 7 a. m. a 8 p. m., y las boletas entregadas personalmente deberán recibirse antes del cierre.

Quienes necesiten registrarse pueden consultar registertovote.ca.gov. Para comparar las propuestas y conocer las opciones disponibles en su comunidad, la Secretaría de Estado ofrece su guía oficial y enlaces a los recursos electorales de cada condado.