Un choque de rivalidades se apodera de Telemundo con la cobertura exclusiva del Super Clásico: C.D. Guadalajara vs. Águilas del América y un feroz domingo de eliminación en Exatlón Estados Unidos

Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo de Telemundo Deportes presentan una cobertura antes y después del partido, en vivo desde Guadalajara, incluyendo un reportaje especial que revive la “Bronca del 86”, un evento histórico que forjó la rivalidad profundamente arraigada entre ambos equipos

Miami – 10 de marzo de 2021 – Telemundo presentará un Súper Domingo de Clásicos encabezado por el Súper Clásico de la Liga MX: C.D. Guadalajara vs. Águilas del América, y un domingo de eliminación en Exatlón Estados Unidos, este 14 de marzo a partir de las 7 p.m. Este / 6 p.m. Centro. En la Costa Oeste, la acción comienza a las 6:30 p.m. Pacífico con el Súper Clásico de la Liga MX, seguido por Exatlón a las 9 p.m. Pacífico.

El Súper Domingo de Clásicos de Telemundo presenta un feroz episodio especial de eliminatoria de dos horas y media de Exatlón Estados Unidos, en el que los competidores del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y Equipo Contendientes (Equipo Azul) se enfrentarán a los más desafiantes obstáculos para ganar una espectacular camioneta SUV nueva. Conducido por Frederik Oldenburg junto a Marisela «Chelly» Cantú como comentarista deportiva, el episodio estará lleno de sorpresas e impresionantes desafíos y circuitos en una eliminatoria dominical repleta de acción.

Telemundo Deportes presenta una cobertura exclusiva en vivo, de costa a costa, del esperado Super Clásico cuando las Chivas reciban al América en el torneo Guard1anes 2021, a las 9:30 p.m. / 6:30 Pacífico por Telemundo, Universo, y como streaming a través de TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes. Las Chivas se enfrentan a su mayor rival en el primer Super Clásico de la temporada tras su segundo empate consecutivo ante el Mazatlán el sábado pasado.

Andrés Cantor narrará la acción junto a Manuel Sol, con Arantza Fernández reportando desde el terreno de juego. Para complementar la cobertura del partido, Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo presentarán una amplia cobertura previa y posterior al partido desde Guadalajara, incluyendo ediciones especiales de Zona Mixta el sábado y el domingo desde el Estadio Akron. Los dos expertos también presentarán el programa Fútbol Estelar Chivas Extra desde el lugar de los acontecimientos, en vivo por Universo a las 9 p.m. Este / 6 p.m. Pacífico antes del partido, y a la medianoche del Este / 9 p.m. Pacífico, después del partido.

La cobertura previa al partido de Telemundo incluirá un reportaje especial que revive la “Bronca del 86”, en el que se reúnen algunos de los protagonistas de ese día, de ambos equipos, entre ellos Hermosillo, Benjamín Galindo, Zully Ledesma, Fernando Quirarte y Cristóbal Ortega. Las estrellas recrearán la memorable pelea que tuvo lugar en la final de 1986 entre el América y las Chivas, y que forjó la rivalidad profundamente arraigada de ambos equipos, a través de sus propios testimonios, fotografías e ilustraciones.

Como “La Casa de las Chivas en los Estados Unidos”, Telemundo Deportes también ofrecerá contenido ampliado y entrevistas exclusivas en sus programas de estudio y nocturnos, incluyendo los episodios digitales diarios de Titulares y Más. Los fanáticos también pueden encontrar una cobertura continua de las Chivas en los episodios digitales de Rincón Sagrado dedicados exclusivamente a Las Chivas, y un episodio especial de Ask me Anything, presentando una entrevista con Miguel “Piojo” Herrera el viernes, 12 de marzo.

La presentación de Telemundo Deportes de partido estará disponible con comentarios en inglés a cargo de Carlos Yustis y Jorge Calvo, y estará disponible como streaming simultáneo en TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes. Además, la cobertura de audio en inglés del partido estará disponible en el canal 211 de NBC Sports Audio en SiriusXM. De igual modo, NBCSN retransmitirá la cobertura del partido en inglés el lunes, 15 de marzo a las 2 p.m. Este.

Exatlón Estados Unidos, producido por Acunmedya para Telemundo, es un programa lleno de adrenalina que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de carreras de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo. La audiencia puede ver episodios completos de Exatlón Estados Unidos en vivo de lunes a viernes y los domingos a las 7 pm/6 (hora Central), o ponerse al día con la aplicación Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple App Store), o visitando Telemundo.com.

Telemundo Deportes es la marca deportiva líder en los Estados Unidos y el destino de la mayor y mejor programación deportiva global en español. La incorporación no solo del equipo masculino de las Chivas de Guadalajara –que marca el regreso del fútbol de liga mexicana a Telemundo desde 2015–, sino también de los derechos exclusivos para los Estados Unidos del club femenino, Chivas Femenil, y del equipo juvenil, Cantera Rojiblanca, ha potenciado la amplia programación de Telemundo Deportes que también abarca dos de los eventos deportivos más populares del planeta: la Copa Mundial de la FIFATM hasta 2026 y los Juegos Olímpicos hasta 2032. Adicionalmente, Telemundo Deportes transmite la Liga Premier y los partidos eliminatorios de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFATM en la mayor parte de la región, incluidos los partidos como visitantes de las selecciones nacionales de México y EE.UU. Telemundo Deportes es también el hogar de “Titulares y Más”, el programa de noticias, comentarios y entretenimiento deportivo, y de “Boxeo Telemundo”, el programa de boxeo #1 en español, entre otras reconocidas propiedades deportivas.