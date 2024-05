Thalía amplía su catálogo de música regional con un álbum dedicado al género en el que rinde un homenaje a sus raíces mexicanas.

A mucha honra, lanzado el viernes, Thalía creó una nueva versión de su canción, originalmente incluida en su álbum Amor a la mexicana de 1997, pero ahora más cercana a los corridos modernos.

Thalía ha seguido con atención el ascenso de la música regional mexicana a los primeros puestos de las listas de popularidad mundiales en los últimos años. Para ella es una reafirmación de la búsqueda que ha tenido en su carrera en la que ha interpretado mariachi, bolero y banda.

“Para mí es como que el círculo perfecto, cierra perfecto, esa historia que he ido narrando a través de mi música, ese orgullo mío de ser mexicana, de mis raíces, de los sonidos con los cuales crecí”, dijo Thalía en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York. “Es sentirse orgulloso de lo que está pasando con la música regional globalmente en este instante, pero al mismo tiempo es sentirme contenta y complacida de que he hecho algo coherente con lo que he querido narrar y contar”.