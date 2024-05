Podrás disfrutarla en tu hogar cuando la aterradora película de 20th Century Studios The First Omen esté disponible para comprar en tiendas digitales el 28 de mayo, llegue a Hulu el 30 de mayo y sea lanzada en Blu-ray™ y DVD el 30 de julio

Enlace al tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=6GMiIRitv5s

BURBANK, CA (13 de mayo de 2024) – Sé testigo del nacimiento del mal cuando The First Omen de 20th Century Studios llegue a Hulu el 30 de mayo. Dirigida por Arkasha Stevenson y con certificación de originalidad en Rotten Tomatoes™, The First Omen es una precuela de la clásica franquicia de películas de terror que ha sido descrita como “absolutamente intensa” (Witney Seibold, Slash Film), “verdaderamente petrificante” (Daisy Phillipson, Dexerto) y “la mejor película de terror del año (Witney Seibold, Slash Film) .

Ambientada en 1971 y protagonizada por Nell Tiger Free (Game of Thrones) como la futura monja estadounidense Margaret, que viaja a Roma para tomar los hábitos, The First Omen revela los aterradores acontecimientos que condujeron a la creación de Damien. Los fanáticos podrán sumergirse en la franquicia con material adicional exclusivo del detrás de escena cuando la película llegue el 28 de mayo a las plataformas minoristas digitales, incluidas Prime Video, Apple TV y Fandango at Home, y sea lanzada en Blu-ray y DVD el 30 de julio.

Los fans del horror pueden revivir los clásicos de culto con las cinco películas de The Omen que ya están disponibles para verlas en streaming en Hulu.

Sinopsis de la película

En esta precuela de terror psicológico de las películas clásicas de The Omen, una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia. Pronto comienza a rodearla una oscuridad que la hace cuestionar su fe y que revela una aterradora conspiración para provocar el nacimiento del mal encarnado. The First Omen está protagonizada por Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Mary Magdalene), Sonia Braga (Kiss of the Spider Woman), Ralph Ineson (The Northman) y Bill Nighy (Living). La película está dirigida por Arkasha Stevenson basada en personajes creados por David Seltzer (The Omen), con un argumento de Ben Jacoby (Bleed) y un guión de Tim Smith junto con Arkasha Stevenson y Keith Thomas (Firestarter).