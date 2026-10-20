Timbiriche Revive los Años 80 en Una Serie Sobre la Fama, la Amistad y el Precio del Éxito

Antes de las redes sociales y los videos virales, un grupo de jóvenes conquistó escenarios y se convirtió en parte de la memoria musical de millones de personas. Esa experiencia es el punto de partida de Timbiriche, la serie original de ViX que propone volver a los años 80 para explorar lo que ocurría detrás de los reflectores.

La producción presenta una historia de ficción inspirada en hechos reales. Su recorrido comienza con los ensayos y las primeras audiciones, cuando los protagonistas todavía intentan encontrar su lugar y descubrir hasta dónde pueden llevarlos sus sueños.

Con la llegada del éxito, las relaciones también cambian. La amistad convive con la competencia, aparecen rivalidades y la incorporación de nuevos integrantes transforma la dinámica del grupo. Las expectativas de la industria añaden presión a jóvenes que deben crecer mientras su vida comienza a desarrollarse frente al público.

La recreación de los años 80 acompaña una trama centrada en vínculos, ambiciones y decisiones personales. El atractivo de la propuesta está en acercarse al lado humano de un fenómeno musical: cómo se vive la popularidad cuando todavía se está construyendo una identidad y cada elección puede modificar el futuro.

El elenco reúne a Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Clara Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro. También participan Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

La serie es una producción de EL ESTUDIO, con Pablo Cruz y Juana García Blaya como productores y Beto Hinojosa en la dirección. TelevisaUnivision señala que la ficción está inspirada en una investigación periodística sobre hechos reales relacionados con la agrupación.

El calendario anunciado por ViX comenzó el 9 de octubre con dos episodios y contempla un nuevo capítulo cada viernes, a las 9 p. m., hora del Este, y 8 p. m., hora Central. La plataforma está disponible en Estados Unidos mediante dispositivos móviles, televisores conectados y su sitio web.

Para quienes crecieron con la música del grupo, Timbiriche ofrece una oportunidad de reencontrarse con una época. Para nuevas audiencias, abre una conversación sobre la fama, la pertenencia y las dificultades de perseguir un sueño compartido.