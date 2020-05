– Diseñado, fabricado y ensamblado en los EE.UU.

– Diseño audaz con nueva versatilidad

– Equipado de serie con un tren motriz híbrido con una economía de combustible combinada de 33 MPG, estimada por el fabricante, que representa un punto de referencia en su segmento

– Disponible con tracción en las cuatro ruedas

– Equipado de serie con Toyota Safety Sense 2.0 con frenado de emergencia automático

– Equipado de serie con monitor de punto ciego en todas las versiones

– Nuevo modelo de lujo Platinum

– Disponible con aspiradora y nevera a bordo

– Equipado para todas las facetas de la vida con una capacidad de remolque de hasta 3,500 libras

Con el objetivo de redefinir el segmento, Toyota reinventa la cuarta generación de su minivan Sienna para apoyar una mayor gama de etapas y actividades de vida. Con un tren motriz híbrido equipado de serie en todas las versiones y una gama de nuevas tecnologías y servicios, el Toyota Sienna 2021 eleva los estándares de su segmento en materia de estilo, seguridad, comodidad, versatilidad y eficiencia de combustible.

Diseñado, fabricado y ensamblado en los Estados Unidos, el Sienna 2021 es completamente híbrido. Influenciado por el carácter audaz y robusto de los SUV, presenta muchas características premium: puertas laterales y puerta trasera corredizas, sistema de control de climatización de cuatro zonas, asientos estilo capitán calefactados con deslizamiento superlargo de la segunda fila y reposapiés, aspiradora y nevera a bordo, una columna de dirección telescópica e inclinación eléctrica con volante calefactado que es una primicia en su segmento, espejo retrovisor digital, pantalla frontal a color de 10 pulgadas y sistema de audio JBL® Premium con 12 bocinas.

El Toyota Sienna 2021 también está listo para las aventuras al aire libre con la opción de tracción en las cuatro ruedas, y está bien configurado para los accesorios de Yakima®, como un portaequipajes para el techo, barras transversales, portabicicletas y más. El Sienna también ofrecerá un enganche de remolque y un inversor opcional de fábrica de 1,500 vatios con una toma de corriente de 120V AC para enchufar el equipo de camping.

Además, todas las versiones del Sienna 2021 están calificadas para poder remolcar hasta 3,500 libras. Eso es suficiente para conducir un remolque de viaje compacto bien equipado, o simplemente para llevar sus bicicletas durante esa escapada de fin de semana.

Siena: Totalmente nuevo desde cero

El Siena de cuarta generación, diseñado por el esfuerzo combinado de los estudios de CALTY en Newport Beach, California, y Ann Arbor, Michigan, ofrece una combinación de espacio, comodidad, conveniencia, eficiencia en el consumo de combustible y versatilidad que otros tipos de vehículos no pueden igualar. Con una estructura de minivan completamente nueva basada en la plataforma TNGA-K, el objetivo era optimizar todo lo que ya es genial en la función del minivan, y al mismo tiempo lograr un diseño audaz, sexy y atrevido, ampliando la definición de lo que debe ser un minivan de próxima generación.

«Este es un vehículo totalmente nuevo, desde cero, que incluye una nueva plataforma de chasis y una nueva plataforma eléctrica», dijo el ingeniero en jefe Monte Kaehr. «El desarrollo del Siena de cuarta generación fue una gran empresa, pero siempre trabajamos hacia una sola misión: hacer el mejor monovolumen hasta ahora.»

Este enfoque audaz e innovador permitió al equipo de diseño darle un cuerpo más robusto y fuerte con detalles en las salpicaderas que le dan un aspecto atlético. La superficie del chasis está diseñada audazmente, ofreciendo un nuevo punto de partida para la típica minivan cuadrada que vemos en las carreteras hoy en día.

El diseño frontal se inspiró en el emblemático tren bala japonés Shinkansen para lucir elegante, rápido y seguro. Los faros están montados en alto y se extienden hacia los lados como si estuvieran moldeados por el viento. La audaz rejilla inferior se contrasta con las luces antiniebla LED delgadas y de alta tecnología que apuntan hacia las esquinas, logrando una luz más amplia y estable.

Con el fin de optimizar el espacio interior y evitar un diseño cuadrado, la cabina trasera presenta un pilar que se inclina dinámicamente hacia delante. La luz trasera fluye sin problemas hacia la parte trasera, utilizando finas bandas de iluminación LED para crear una impresión distintiva. Hay una luz trasera negra integrada que no sólo se ve muy moderna, sino que también mejora el rendimiento aerodinámico. La puerta trasera nítida y profundamente esculpida con un alerón integrado es posible gracias a un proceso de resina moldeada.

La versión ultra deportiva XSE amplifica la emoción, deportividad y experiencia de conducción a un nivel nunca antes visto en un minivan. Con rines oscuros de 20 pulgadas con 5 radios, y parachoques delanteros y traseros audaces que son exclusivos de esta versión XSE, este modelo parece haber nacido en una pista de carreras.

El diseño audaz se combina con un interior espacioso

Toyota calificó al Siena de tercera generación un «vagón con aplomo», pero el modelo 2021 lo eleva a un nivel completamente nuevo.

Aprendiendo de quienes conducen los minivans de hoy, que no quieren sentir que están manejando un autobús, el equipo de diseño pensó cuidadosamente sobre cómo combinar los atributos prácticos de una minivan con el deseo emocional de tener una experiencia de conducción más personalizada.

Las palabras clave utilizadas para redefinir la experiencia de la minivan fueron Confianza, Refinamiento e Innovación inteligente. Con esto en mente, se creó un panel de instrumentos moderno de capas horizontales audaces para reflejar un interior amplio y espacioso, con una gran pantalla táctil central, prácticos espacios de almacenamiento y un innovador organizador de consola central «Bridge Console», que es la clave para asignar un espacio personalizado al conductor y al pasajero delantero.

El Bridge Console es una solución innovadora que se destaca de los diseños comunes del minivan. La consola está colocada en una posición ergonómica alta entre el conductor y el pasajero para facilitar su uso, y conecta con elegancia el panel de instrumentos al reposabrazos central. Esta característica única permite al conductor tener una experiencia de conducción más cómoda y sin estrés. La palanca de cambios y las funciones necesarias están todas al alcance de la mano, junto con portavasos, cargador inalámbrico disponible y amplios compartimentos de almacenamiento para artículos más pequeños. Debajo de la consola hay una gran área abierta para guardar cómodamente los artículos personales más grandes, como un bolso o una cartera.

Para realzar aún más la amplitud del interior, los asientos tipo capitán disponibles para la segunda fila se deslizan 25 pulgadas, proporcionando espacio para las piernas y flexibilidad sin precedentes para maximizar la comodidad, especialmente cuando se utilizan con la función reposapiés disponible. Incluso los adultos de gran tamaño pueden relajarse cómodamente. Con todas estas características, ¡son los mejores asientos de cualquier fila en su segmento!

El Sienna LE y algunas versiones XLE vienen equipados con configuraciones de ocho pasajeros con dos asientos tipo capitán, un asiento deslizante largo de segunda fila, y un asiento central plegable. Algunos modelos XLE, así como el XSE, Limited y Platinum, son versiones de siete pasajeros con asientos tipo capitán de segunda fila (Super Long Slide), y en los modelos Limited y Platinum FWD vienen equipados con reposapiés.

Las soluciones inteligentes y el confort de primera clase en todo el interior hacen de este el modelo Sienna más sofisticado, versátil y agradable jamás producido.

Seguridad

Además de la ejemplar protección contra colisiones proporcionada por la plataforma TNGA-K, el Siena 2021 viene equipado de serie con el Toyota Safety Sense (TSS 2.0) de segunda generación, un conjunto integral de sistemas de seguridad activa que incluye:

Sistema pre-colisión con detección de peatones / detección bajo condiciones de baja luz

Control automático de la velocidad con radar dinámico de velocidad completa

Asistente de manejo en carril con dirección asistida

Asistente de detección de carril

Luces altas automáticas

Asistencia de señales de tránsito

El sistema de pre-colisión (PCS) con detección de peatones está diseñado para proporcionar una capacidad de frenado automático en caso de que el conductor no reaccione a tiempo en determinadas situaciones de emergencia. El sistema PCS no sólo está diseñado para detectar un vehículo que va delante, sino que también puede detectar a un ciclista e incluso a un peatón en situaciones de poca luz. El Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) también es estándar en todos los modelos Sienna.

El Siena 2021 está equipado con 10 bolsas de aire: bolsas de aire para conductor y pasajero delantero; bolsa de aire para la rodilla del conductor; bolsa de aire para el cojín del asiento del pasajero; bolsas de aire laterales para los asientos delanteros; bolsas de aire laterales para los asientos traseros externos, además de bolsas de aire laterales tipo cortina para las tres filas de asientos. El sistema de seguridad Star Safety System de Toyota incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) mejorado con Control de Tracción (TRAC), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y tecnología de paro de frenado Smart Stop Technology (SST).

Toyota eleva la seguridad un paso más allá con características como un recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero trasero y freno de estacionamiento eléctrico (EPB), así como una nueva característica llamada Recordatorio del asiento trasero. Diseñado con la seguridad familiar en mente, la detección de los ocupantes traseros se basa en la lógica de secuenciación de las puertas, en la que el medidor Combi Meter MID proporciona la advertencia «Atención: Verifique el asiento trasero para pasajeros y carga».

Desempeño seguro en el manejo

Para brindarle confianza al conductor del Sienna y competir con todos los SUV en carretera, se logra una conexión natural e intuitiva entre el conductor y el vehículo gracias a la geometría optimizada de la plataforma TNGA-K, en combinación con una suspensión trasera multibrazo de remolque y mayor rigidez en la carrocería.

Un interior silencioso con audio de punta

Al igual que todos los vehículos Toyota construidos sobre la base de la nueva plataforma TNGA-K, el Sienna 2021 se beneficia de estas medidas para hacer su cabina tan silenciosa como una biblioteca. En particular, los ingenieros de Toyota se centraron en reducir el ruido en las frecuencias que típicamente interfieren con la conversación.

La plataforma TNGA-K de alta resistencia evita la intrusión de ruido y frena la vibración a través del volante, el piso y la estructura del vehículo. El aislamiento acústico extenso y estratégicamente colocado, y el sellado de la estructura mantienen los ruidos exteriores donde pertenecen: afuera.

Por supuesto, con toda la conectividad a bordo que ofrece el Sienna (siete puertos USB, WiFi disponible, amplificador JBL opcional de 1,200 vatios-amperios / 12 bocinas Premium Audio y sistema de entretenimiento trasero HD 1080p), las conversaciones son solo una de las cosas que mejoran gracias a su silenciosa cabina.

Si el nivel de ruido interior aumenta, por ejemplo, debido a las voces alzadas de pasajeros jóvenes, el Driver Easy Speak de Sienna opcional es el mejor amigo del conductor. Presentada en la tercera generación del Sienna, esta característica es esencialmente un sistema de megafonía incorporado que lleva la voz del conductor a través de los altavoces traseros del sistema de audio hasta la fuente del ruido.

En resumen, el Sienna ofrece todos los lujos de un SUV grande, pero con espacio para una familia, con (7) puertos USB y hasta 18 portavasos.

Más allá de lo evidente

El Sienna siempre ha ofrecido una visión alta y amplia de la carretera, que infunde confianza al volante. La posición elevada de los asientos y las grandes ventanas hacen del Sienna un excelente vehículo para disfrutar el paisaje, mientras que el vidrio ahumado detrás de la primera fila de pasajeros significa que los pasajeros no se sentirán expuestos.

A lo largo de los años, el Sienna ha aumentado su excelente visibilidad externa y su línea de visión con tecnología que permite ver más allá del área detrás y alrededor del vehículo. El modelo 2021 ofrece la última generación de esa tecnología, con:

Una cámara de respaldo estándar que muestra una trayectoria proyectada, mientras que las versiones superiores tienen un monitor gran angular para mostrar aún más de lo que hay detrás del vehículo.

A todos los conductores les vendría bien un poco de magia de vez en cuando, y el Siena la ofrece con un espejo retrovisor digital disponible. Funciona como un espejo estándar la mayor parte del tiempo, pero si los pasajeros de los asientos traseros o alguna carga bloquean la vista posterior, el toque de un interruptor hace que desaparezcan todas las obstrucciones, reemplazándolas con la imagen captada por la cámara trasera del vehículo. El espejo digital también integra un transceptor HomeLink® para operar cómodamente las puertas de garaje y otros dispositivos compatibles.

La cámara Bird’s Eye View con escaneo perimetral es casi tan buena como lanzar un dron con cámara para poder mirar alrededor del vehículo, pero mucho más sencilla de usar. Esta tecnología proporciona una vista en vivo de 360 grados para ayudar al conductor a ver posibles obstáculos. Esto es especialmente esencial para ver niños o animales pequeños que puedan estar cerca del vehículo. Y utilizando la función Curb View para la vista del bordillo, podemos evitar rayar esos hermosos rines de 20 pulgadas.

El Sienna Platinum 2021 viene equipado de serie con una pantalla frontal a color de 10 pulgadas, controlada mediante reconocimiento de voz e interruptor en el volante. La pantalla proyecta información vital a la altura de los ojos, como velocidad, direcciones de navegación y funciones TSS 2.0.

Un híbrido bien hecho

El conductor del Siena 2021 podría no notar el avance de ingeniería más significativo del nuevo modelo: el tren motriz híbrido. Ese es el punto. El Hybrid System II de Toyota ofrece 243 caballos de fuerza total y una economía de combustible combinada de 33 MPG estimada por el fabricante. Este último establece un punto de referencia dentro de su segmento, todo ello mientras funciona de forma transparente y sin problemas.

El conductor del Sienna sentirá una aceleración ultra suave y escuchará muy poco ruido. Lo que notará es cómo sus dos motores eléctricos aumentan el par a baja velocidad, trabajando en sinergia con un motor de alta eficiencia DOHC de 2.5 litros y cuatro cilindros.

Lo fundamental es que el Sienna no necesita enchufarse, ya que no hay necesidad de recargar su batería híbrida, por lo que no es necesario invertir más dinero instalando un cargador de batería en el garaje. El Hybrid System II de Toyota carga la batería híbrida automáticamente mientras se conduce el vehículo.

Muchos propietarios del Sienna han sido clientes habituales, y el modelo 2021 podría ser su segundo, tercer o cuarto Sienna comprado a lo largo de los años. Ellos apreciarán que, como todos los modelos anteriores, la nueva versión es estrictamente acelerada, pero ahora podrán que hacer menos paradas en la gasolinera gracias a la eficiencia del sistema híbrido.

El Sienna, sin embargo, ofrece algunas sorpresas de control de rendimiento. Los modos de conducción (EV, NORMAL, ECO y SPORT) permiten al conductor adaptar la personalidad de conducción del minivan. El modo NORMAL es ideal para la conducción diaria; el modo SPORT desbloquea el impulso del sistema híbrido para mejorar la respuesta de aceleración; el modo ECO extrae el máximo millaje del combustible y la batería, y el modo EV permite una conducción puramente eléctrica a bajas velocidades por distancias cortas.

El conductor puede usar una función de cambio secuencial para «bajar la marcha», lo que aumenta el frenado regenerativo gradualmente. Esto es ideal para conducir en áreas montañosas, por ejemplo, actuando con una marcha más baja al tiempo que aumenta la energía recuperada enviada a la batería híbrida (HV). Como beneficio adicional, el sistema híbrido del Sienna mejora la suavidad de la marcha al controlar con precisión ambos motores para suprimir el cabeceo y la inmersión bajo aceleración y desaceleración.

El Sienna se beneficia de los más de 20 años de liderazgo híbrido global de Toyota, con el sello de calidad y confiabilidad de la marca. Además, la garantía del tren motriz cubre todos los componentes relacionados con los híbridos, incluida la batería HV, durante un periodo de 8 años o 100,000 millas (lo que ocurra primero).

Los aficionados automotores también compran vehículos monovolumen, y les intrigará la eficiencia térmica del 41% del motor a gas, una de las más altas de cualquier motor de combustión interna para automóvil en el mercado (excepto otros modelos híbridos de Toyota). El motor a gas emplea un sistema de sincronización variable de válvula inteligente por medio de un motor eléctrico (VVT-iE) en el árbol de levas de admisión, y de VVT-i en el árbol de levas de escape. Un sistema de enfriamiento variable (bomba de agua eléctrica, termostato eléctrico) y una bomba de aceite variable ayudan a mejorar aún más la eficiencia del motor.

Un híbrido pensado en la economía de combustible

Una pantalla multiinformación a color de 7 pulgadas en el panel de instrumentos incluye un indicador de sistema híbrido, que muestra la salida del sistema del conductor y el estado de regeneración para fomentar hábitos de conducción ecológica. Y así como en otros modelos híbridos de Toyota, la pantalla sugiere la cantidad de aceleración óptima para la conducción ecológica y proporciona una función de puntuación similar a un juego para el conductor.

Mediante el funcionamiento del navegador (cuando la versión la incluye), la conducción eficiente predictiva (PED) analiza los hábitos de conducción y memoriza las condiciones de la carretera y el tráfico para ayudar a optimizar la carga de la batería híbrida. Cuando el conductor selecciona el modo PED, el sistema aprende rutas repetidas y puede predecir cuándo y dónde es probable que el vehículo disminuya la velocidad o se detenga. Luego, a través de una guía óptima de sincronización de la liberación del pedal del acelerador, la función puede reducir el consumo de energía, especialmente al conducir por áreas montañosas o en mucho tráfico. Todo lo que el conductor tiene que hacer es conducir. El Sienna optimizará el ahorro de combustible por sí solo.

Tracción electrónica AWD On-demand

El Sienna ha ofrecido durante mucho tiempo la tracción en las cuatro ruedas (AWD) de manera opcional, y el modelo 2021 no es la excepción. El Sienna 2021 es el único vehículo en su segmento que combina un tren motriz híbrido con AWD, y el sistema está disponible en todas las versiones del modelo por un precio excepcionalmente atractivo.

El Sienna utiliza un nuevo tipo de AWD, llamado AWD electrónico On-demand. En lugar de una caja de transferencia AWD pesada y un eje de transmisión que roba espacio a las ruedas traseras, este sistema AWD utiliza un motor eléctrico independiente para impulsar las ruedas traseras en el momento en que se necesita tracción adicional y a todas las velocidades.

Al igual que el sistema híbrido, el sistema Hybrid AWD funciona de manera clara. Durante los arranques fuera de línea, este sistema envía preventivamente hasta el 80 por ciento de la fuerza motriz a las ruedas traseras para ayudar a evitar el deslizamiento de las ruedas delanteras. El sistema Hybrid AWD también mejora la agilidad en las curvas al ayudar a reducir el subviraje, dando una sensación de manejo más segura.

La distribución del par varía según las condiciones, desde 100:0 en conducción a velocidad constante hasta 20:80 en superficies resbaladizas. La distribución se indica en la pantalla multiinformación.

El Sienna entretiene

¿Tiene dispositivos? El Sienna 2021 ofrece una amplia variedad de conectividad y entretenimiento, y los nuevos sistemas Toyota Audio ofrecen algo para cada pasajero a bordo:

Toyota Audio (estándar en la versión LE): incluye una pantalla táctil de 9 pulgadas, 6 bocinas, AM / FM, Android Auto TM , compatibilidad con Apple CarPlay® y Alexa de Amazon; 7 puertos USB; capacidad de teléfono manos libres, reconocimiento de voz avanzado y transmisión de música a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y SiriusXM® con 3 meses de prueba del paquete All Access. Los servicios Toyota Connected Services incluyen Safety Connect® con 1 año de prueba y capacidad de conexión Wi-Fi Connect.

, compatibilidad con Apple CarPlay® y Alexa de Amazon; 7 puertos USB; capacidad de teléfono manos libres, reconocimiento de voz avanzado y transmisión de música a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y SiriusXM® con 3 meses de prueba del paquete All Access. Los servicios Toyota Connected Services incluyen Safety Connect® con 1 año de prueba y capacidad de conexión Wi-Fi Connect. Toyota Audio Plus (estándar para la versión XLE, opcional para la versión LE) incluye todo lo anterior, más: radio AM / FM / HD, 8 bocinas, Siri Eyes Free® y Safety Connect® con 3 años de prueba, y Wi-Fi Connect con tecnología de Verizon (hasta 2 GB durante el período de prueba de 6 meses).

Toyota Premium Audio con navegación dinámica (estándar en la versión XSE): añade la función de navegación al sistema Toyota Audio Plus.

Toyota Premium Audio con navegación dinámica y JBL® Premium Audio (estándar en las versiones Limited y Platinum, opcional para las versiones XLE y XSE): añade 12 bocinas que incluyen subwoofer y amplificación de 1,200 vatios, además de la tecnología de restauración digital Clari-Fi®, al sistema Toyota Premium Audio con navegación dinámica.

Características destacadas del Siena

Como es tradición de Toyota, el Sienna 2021 viene bien equipado en la versión LE, y añade más comodidades y tecnología en las versiones superiores. Las opciones se agrupan convenientemente en los paquetes LE Plus, XLE Plus y XSE Plus.

Las versiones Limited y Platinum no tienen paquetes extra, pero ofrecen dos opciones de fábrica con: espejo retrovisor digital y 1080p HD Entertainment Center con pantalla de 11.6 pulgadas, entrada HDMI, control remoto y dos auriculares inalámbricos (también opcionales en las versiones XLE y XSE). Un inversor de 1,500 vatios también está disponible para la versión XLE y superior.

La versión deportiva XSE y las versiones de lujo Platinum del Sienna se complementan con rines de aluminio de 20 pulgadas y neumáticos P235 / 50R20 para FWD, que representan los primeros rines de 20 pulgadas en un modelo Sienna. La versión Limited FWD viene equipada de serie con llantas de 18 pulgadas.

Característica Disponibilidad Ventanas eléctricas con bajada / subida automática de un solo toque, sensor de obstáculos en todas las posiciones Estándar para todos Dos puertas laterales corredizas eléctricas Estándar para la versión LE Dos puertas laterales corredizas eléctricas y puerta trasera eléctrica con sensor de obstáculos Estándar para la versión XLE y superior Sistema de control automático del clima en tres zonas con filtro de aire, controles de temperatura individual para el conductor, pasajero delantero y en los asientos traseros, y panel de control digital trasero separado Estándar para la versión LE Sistema de control automático del clima en cuatro zonas con filtro de aire, controles de temperatura individual para el conductor, pasajero delantero y en los asientos traseros, y panel de control digital trasero separado Estándar para la versión XLE y superior Asientos delanteros tapizados en tela con bolsillos en el respaldo; ajustable en 8 direcciones para el conductor Estándar para la versión LE Asientos delanteros tapizados con Softex® y calefactados, con bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 4 direcciones para el pasajero delantero Estándar para la versión XLE Asientos delanteros deportivos tapizados con Softex® y calefactados, con bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 direcciones para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero Estándar para la versión XSE Asientos delanteros calefactados Opcional en la versión LE (cuando se combina con el volante calefactado); estándar en la versión XLE y superior Asientos delanteros tapizados en piel, calefactados y climatizados, con bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 direcciones con función de memoria para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero, y volante de altura y acercamiento ajustable Estándar para las versiones Limited y Platinum Aspiradora y caja de almacenamiento Estándar para la versión Limited Aspiradora y nevera Estándar para la versión Platinum Parasol retráctil en las ventanillas de la segunda fila Estándar para las versiones LE, XLE y XSE Parasol retráctil en las ventanillas de la segunda y tercera fila Estándar para las versiones Limited y Platinum Techo corredizo / inclinable eléctrico con parasol Opcional para la versión LE, estándar en todas las demás Pantalla de avisos (HUD) a color de 10 pulgadas con velocímetro, navegador e indicador de sistema híbrido Estándar para la versión Platinum Cámara Bird’s Eye View con escaneo perimetral, vista aérea de 360 grados y vista del bordillo Curb View Estándar para la versión Platinum Sonar delantero y posterior de asistencia para estacionarse Estándar para las versiones XLE, XSE, Limited y Platinum Enganche de remolque Disponible para las versiones LE, XLE y XSE Kit de reparación de neumáticos Estándar para todos Llanta de repuesto Opcional en todos

Garantía Limitada Toyota

La garantía básica de 36 meses o 36,000 millas para vehículos nuevos de Toyota se aplica a todos los componentes, salvo por desgaste y mantenimiento normal. Las garantías adicionales de 60 meses cubren el tren motriz por 60 meses o 60,000 millas y ofrecen una garantía contra la perforación por corrosión sin limitación del millaje. Los componentes relacionados con los híbridos, incluyendo la batería HV, el módulo de control de la batería, el módulo de control híbrido y el inversor con convertidor, están cubiertos por un período de 8 años o 100,000 millas.

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE