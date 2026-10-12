Trío Renacimiento Cierra la Celebración de la Herencia Hispana en Westminster

OC Public Libraries anuncia una presentación musical el 14 de octubre como parte de su programación cultural.

La música será parte del cierre del Mes de la Herencia Hispana en las bibliotecas del Condado de Orange. Trío Renacimiento se presentará el miércoles 14 de octubre a las 5 p. m. en Westminster Library, ubicada en 8180 13th Street, Westminster, CA 92683.

El concierto forma parte de Music Appreciation Series, incluida en la agenda cultural de OC Public Libraries. La programación de 2026 se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y reúne actividades que reconocen la diversidad de las comunidades latinas.

La serie del trío contempló fechas en El Toro, Brea, Foothill Ranch y San Juan Capistrano antes de la cita de Westminster. El comunicado de la biblioteca presenta estas actuaciones como una aproximación a los sonidos del México antiguo.

Durante el mes, las sucursales también ofrecieron cuentos bilingües, talleres culinarios, lotería, manualidades y encuentros culturales. La combinación de música, gastronomía y lectura permite abordar la herencia latinoamericana desde distintas experiencias y edades.

La fecha de esta celebración nacional tiene una explicación histórica. El 15 de septiembre coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile, el 18.

Según el portal federal del Mes de la Herencia Hispana, la observancia comenzó en 1968 como una semana conmemorativa y se amplió en 1988 a un período de treinta días. Su propósito es reconocer historias, culturas y contribuciones de estadounidenses con raíces en España, México, el Caribe y América Central y del Sur.

En Orange County, la programación de las bibliotecas lleva ese reconocimiento a espacios comunitarios cercanos a las familias. La presentación del trío ofrece una opción local para participar en las últimas jornadas de la celebración de este año.

Quienes planeen asistir deben consultar la agenda oficial de OC Public Libraries para confirmar los detalles y cualquier actualización. La actividad está anunciada para el miércoles 14 de octubre a las 5 p. m.; la biblioteca de Westminster será la sede del encuentro musical.