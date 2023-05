Disney On Ice presenta Celebremos.

Cuenta con catorce clásicos y Historias modernas de Disney en una producción épica.

Los Ángeles, CA (31 de enero de 2023) — La celebración del siglo cobra vida en Disney On Ice presenta Let’s Celebrate! Este monumental espectáculo de patinaje sobre hielo regresa a Ontario y Long Beach con siete presentaciones llenas de diversión en el Toyota Arena del 20 al 23 de abril de 2023 y siete presentaciones llenas de diversión en el Long Beach Arena del 27 al 30 de abril de 2023.

Los Clientes Preferenciales de Disney On Ice pueden comprar boletos por adelantado a partir de hoy para obtener los mejores asientos disponibles antes de que los boletos salgan a la venta al público en general el 7 de febrero. Los fanáticos aún pueden registrarse para convertirse en un Cliente Preferido de Disney On Ice y obtener acceso exclusivo al código de oferta de preventa.

El público será parte de la magia de Disney mientras Mouse-ter of Ceremonies Mickey Mouse encabeza un desfile de más de 50 queridos personajes protagonizados por Minnie Mouse, el pato Donald, Goofy y un conjunto de princesas de Disney que incluye a Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Snow. Blanco y Tiana. El país de las maravillas invernal de Frozen de Disney también cobra vida con Anna, Elsa y el hilarante Olaf, mientras descubren que el amor verdadero es la magia más grande de todas. Momentos emocionantes de Finding Dory de Disney•Pixar, Aladdin y La Bella y la Bestia de Disney dejarán a toda la familia con recuerdos para toda la vida.

El legado de Disney se muestra a través de 14 historias clásicas y modernas en esta producción épica que presenta un equipo internacional de patinadores artísticos galardonados, coreografías llenas de energía y un escenario impresionante. Con más de 30 obras maestras melodiosas como «Let It Go!», «You’ve Got A Friend in Me» y «Hakuna Matata», Disney On Ice Let’s Celebrate es la mejor experiencia para los fanáticos de Disney. ¡Las familias se unirán a la diversión en un emocionante número de apertura que saluda a Mickey Mouse y Minnie Mouse como los anfitriones originales de Disney On Ice en una experiencia inolvidable en su ciudad natal!

O N T A R I O

CUÁNDO: Jueves 20 de abril 19:00

Viernes, 21 de abril 19:00

Sábado 22 de abril 11:00, 15:00 y 19:00

Domingo 23 de abril 13:00 y 17:00

DÓNDE: Toyota Arena – 4000 Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

BOLETOS: Precios de boletos aptos para familias disponibles: los boletos se pueden comprar en línea en Ticketmaster.com o en persona en la taquilla del lugar.

*El precio de los boletos está sujeto a cambios según la demanda del mercado.

LONG BEACH

CUÁNDO: Jueves 27 de abril 19:30

Viernes, 28 de abril 19:30

Sábado 29 de abril 11:00, 15:00 y 19:00

Domingo 30 de abril 12:30 p. m. y 4:30 p. m.

DÓNDE: Long Beach Arena – 300 E Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802

BOLETOS: Precios de boletos aptos para familias disponibles: los boletos se pueden comprar en línea en Ticketmaster.com o en persona en la taquilla del lugar.

*El precio de los boletos está sujeto a cambios según la demanda del mercado.

*** ENGLISH VERSION ***

Los Angeles, CA (January 31,2023) — The celebration of the century comes alive in Disney On Ice presents Let’s Celebrate! This monumental ice-skating spectacular returns to Ontario and Long Beach playing seven fun-filled performances at Toyota Arena from April 20-23, 2023 and seven fun-filled performances at Long Beach Arena from April 27-30, 2023.

Ø Disney On Ice Preferred Customers can purchase advance tickets starting today to get the best seats available before tickets go on-sale to the general public on February 7th. Fans can still sign up to become a Disney On Ice Preferred Customer and get exclusive access to the pre-sale offer code.

Audiences will be a part of the magic of Disney as Mouse-ter of Ceremonies Mickey Mouse leads a parade of more than 50 beloved characters starring Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy and featuring an ensemble of Disney Princesses including Cinderella, Rapunzel, Ariel, Snow White and Tiana. The wintry wonderland of Disney’s Frozen also com esto life with Anna, Elsa, and the hilarious Olaf, as they discover that true love is the greatest magic of all. Exciting moments from Disney•Pixar’s Finding Dory, Disney’s Aladdin and Beauty and the Beast will leave the whole family with memories to last a lifetime.

The legacy of Disney is displayed through 14 classic and modern stories in this epic production that features an international team of award-winning figure skaters, high-energy choreographyand a breathtaking set. With over 30 melodious masterpieces such as “Let It Go!,” “You’ve Got A Friend in Me” and “Hakuna Matata,” Disney On Ice Let’s Celebrate is the ultimate Disney fan experience. Families will join the fun in an exciting opening number that salutes Mickey Mouse and Minnie Mouse as the original hosts of Disney On Ice in an unforgettable experience in your hometown!

O N T A R I O

WHEN: Thursday, April 20 7:00 PM

Friday, April 21 7:00 PM

Saturday, April 22 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, April 23 1:00 PM & 5:00 PM

WHERE: Toyota Arena – 4000 Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

TICKETS: Family friendly ticketpricing available – tickets can be purchased online at Ticketmaster.com or in-personat the venue box office.

*Ticket pricing is subject tochange based on market demand.

L O N G B E A C H

WHEN: Thursday, April 27 7:30 PM

Friday, April 28 7:30 PM

Saturday, April 29 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, April 30 12:30 PM & 4:30 PM

WHERE: Long Beach Arena – 300 E Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802

TICKETS: Family friendly ticket pricing available – tickets can be purchased online at Ticketmaster.com or in-person at the venue box office.

*Ticket pricing is subject to change based onmarket demand.