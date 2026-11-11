Tustin reúne a lectores, autores y librerías independientes en The OC Book Fair

por | Nov 11, 2026 | Comunidad , Cultura |

Old Town Tustin será sede de una jornada dedicada a los libros, con firmas, conversaciones con escritores, actividades infantiles y participación de librerías independientes del sur de California.

Los libros tomarán las calles de Old Town Tustin el sábado 14 de noviembre de 2026, cuando The OC Book Fair celebre una nueva edición de su encuentro literario. La feria tendrá entrada gratuita, se realizará de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. y reunirá a autores, librerías, editoriales y lectores.

El recorrido abarcará El Camino Real, entre Main Street y Second Street, además de Third Street, entre C Street y Prospect Avenue. La propuesta busca acercar al público al trabajo de libreros y escritores en un entorno comunitario.

La programación incluye conversaciones con autores, firmas de libros, paneles, lecturas de poesía y mesas de diálogo. Los organizadores también contemplan talleres gratuitos y actividades infantiles, entre ellas sesiones de lectura y propuestas interactivas.

Entre las librerías participantes se encuentran Arvida Book Co., Heartbound Book Shop y The Untold Story Bookstore. Su presencia ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer propuestas editoriales independientes y explorar títulos de distintos géneros.

La Society of Children’s Book Writers and Illustrators de Southern California también anunció su participación con un puesto donde distintos autores se turnarán durante la jornada. Su presencia sumará un espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil.

Además de comprar libros, los asistentes podrán conversar sobre lectura, descubrir escritores y conocer negocios independientes de la región. El encuentro propone disfrutar de la literatura en comunidad y acercar a lectores de diferentes edades.

El acceso a la feria será gratuito; la compra de libros y otros productos se pagará por separado.

La programación y los detalles del evento pueden consultarse en el sitio oficial de The OC Book Fair antes de asistir.