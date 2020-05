Exclusibva: Miniondas /

FarandulaUSA/ Por: JBarona

“En -Con Todo Press- elaboramos libros para niños y la semilla fue plantada a partir del 2015 en donde injustamente los latinos fueron denominados como criminales (para impulsar una plataforma política meramente). En este punto, yo como mamá, y especialmente con niños latinos, por ser México-Americana, sufrí, sentí gran desesperación, me dio mucha tristeza e incluso llegue a sentir algo de impotencia. Fue difícil escuchar estas palabras tan feas y tan dañinas para nuestra gente. En este punto, sabía que había que implementar algo para contrarrestar el sentimiento negativo hacia mi comunidad”

En exclusiva, nos explicó Naibe Reynoso. También nos comentó que la idea fue crear material para que nuestros niños adquirieran una perspectiva clara de lo que somos como latinos, y la importancia de nuestra comunidad dentro de la unión Americana.

Naibe Reynoso cuenta con una extensa y reconocida carrera como reportera, es miembro del jurado de los Premios George Foster Peabody Awards, fue nominada varias veces y acreedora a dos premios Emmy locales. Es reconocida por su trabajado en Los Ángeles, Phoenix y Denver, Colorado. Recientemente la recordamos como presentadora de Hola L.A. KCAL, CBS, ella se caracteriza por dar un punto de vista latino, a sus entrevistas en inglés. Su carrera va más allá de ser parte de un programa, Naibe con hechos a demostrado ser una de las latinas más influyentes en el ámbito latino.

“El español yo lo denomino como un lenguaje bello, que además está ligado a nuestra cultura latinoamericana en el exterior, no hay razón para no seguir fomentando el idioma español en este país” nos comentó Naibe, agregando; “por esta razón fue tan importante para mí, crear estos libros en español e inglés, de manera completamente bilingüe. Con este material los niños no solo practican el español, también adquieren el sentimiento de orgullo hacia su cultura”

Los libros para niños de Naibe Reynoso se pueden encontrar a la venta en plataformas digitales, incluyendo Amazon, y en esta época de cuarentena, Naibe ha creado materiales didácticos con el apoyo y asesoría de su hermana, que es educadora de primero y segundo año en el área de Los Ángeles, en estos materiales, Naibe quiere que los niños practiquen y aprendan un nuevo lenguaje. Los materiales son descargables y se pueden imprimir en casa para que los niños puedan continuar educándose aun cuando la escuela este cerrada. Los pequeños en casa podrán dibujar colorear, escribir nuevas palabras de manera bilingüe, lo cual les permitirá aprender en una forma divertida y gratuita.

Naibe nos comenta sobre sus libros;

“Mi primer libro que tengo a la venta se titula ¡Se Audaz, Se Valiente! Y habla de once latinas que hicieron historia en Los Estados Unidos, el segundo libro lleva por título “Pioneros Audaces” este hable de once latinos que hicieron historia también en Los Estados Unidos”

Los libros de Naibe Reynoso cuentan de manera biográfica de personajes que han contribuido o cambiado la historia de los estados unidos.

Nuestra siguiente pregunta fue; ¿Qué constituye para los padres y los niños la información compartida en estos dos libros de acuerdo a Naibe?

“En mis libros los niños descubrirán las carreras educativas, los retos que tomaron los personajes para convertirse en líderes latinos. Estos libros pueden ser comprendidos como una lección histórica, como un reto socio-cultural y son una herramienta muy útil para los padres, la idea es que los niños se entretengan en algo útil para su futuro, algo que los inspirara a soñar en grande y a cumplir sus sueños, es un entretenimiento sano, educativo e informativo, que mejor manera de conocer los retos que nuestra comunidad enfrenta y los grandes logros latino”

Naibe; “solamente el 5% de los libros infantiles, tienen personajes latinos, por eso es crucial que nuestros niños se vean reflejados en la realidad, para no sentirse invisibles”

La comunidad inmigrante, indocumentada forman parte de un componente. También forman parte de la discriminación, la intolerancia y se convierte en una sociedad invisible, nos comenta Naibe, pero también forman parte de una sociedad latina, no podemos permitir que nuestros hijos absorban este sentimiento, no podemos permitir tampoco, que afecte su mente.

“si soy invisible…, para que me esfuerzo…, si al final de cuentas no importo en este país…”

Naibe Reynoso quiere compartir con el publico de Miniondas, por lo cual ha generado una serie de imágenes descargables, algunos padres se han beneficiado de estos materiales y por medio de esta publicación podrás encontrar los links (https://www.contodopress.com/) que te permitan compartir esta aventura educativa con los niños.