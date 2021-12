Con el tema “Soñar-Creer-Lograr», el centro de cáncer City of Hope participará en el Torneo de las Rosas con la carroza titulada “Jardín de Esperanzas y Sueños”, destacando las historias de pacientes con cáncer que no dejaron que un diagnóstico de cáncer les quitara sus esperanzas y sueños de una vida larga y feliz. Nueve sobrevivientes de cáncer con sus respectivos médicos participarán en la carroza y una de ellas es María Flores, que fue tratada en City of Hope.

María Flores fue diagnosticada en 2008 con cáncer de seno triple negativo. Después de 6 meses de quimioterapia, una mastectomía bilateral, cirugía reconstructiva y extirpación de ovarios (más de 13 cirugías), la México-americana ahora tiene más de 11 años libre de cáncer. Se ha desempeñado dos veces como presidenta del Comité Asesor de Pacientes (PFAC) y fue miembro de Hope Network, un grupo de consejería para mujeres que luchan contra el cáncer de seno.

Sobre la Carroza de City of Hope:

La carroza de City of Hope, titulada «Jardín de Esperanzas y Sueños», destaca cómo el centro de investigación y tratamientos contra el cáncer de renombre mundial brinda a las personas la oportunidad de soñar con su futuro y brinda servicios de atención de apoyo compasivos para que los pacientes y sus familiares puedan perseverar a través del tratamiento.

La Carroza de City of Hope presenta un jardín de mariposas animadas nativas de California: monarca — símbolos de esperanza y transformación. Las setas de fantasía representan el renacimiento después de un tiempo caótico, una metáfora de la batalla contra el cáncer y un guiño al soñado final de la pandemia de COVID-19. Los sobrevivientes de cáncer sonarán en el nuevo año de pie junto a los narcisos, una flor de principios de primavera que indica que el invierno ha terminado.

Acerca de City of Hope

City of Hope es un centro independiente para la investigación biomédica y el tratamiento del cáncer, la diabetes y otras enfermedades graves. Fundada en 1913, City of Hope es una institución líder en el trasplante de médula ósea (en inglés) e inmunoterapia, incluyendo la terapia celular CAR T. Los protocolos de investigación traslacional y tratamiento personalizado de City of Hope contribuyen al avance de la atención médica en todo el mundo. La insulina humana sintética, los anticuerpos monoclonales y numerosos medicamentos innovadores contra el cáncer (en inglés), se basan en tecnología desarrollada en el instituto. Designado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) como un centro oncológico integral y miembro fundador de la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN, por sus siglas en inglés), City of Hope ha sido clasificado como uno de los “Mejores Hospitales” para el tratamiento del cáncer en el país por U.S. News & World Report. Su recinto principal se encuentra cerca de Los Ángeles, con ubicaciones adicionales, a lo largo y a lo ancho del Sur de California y en Arizona. El instituto de investigación traslacional y medicina genómica, Translational Genomics Research Institute (TGen) (en inglés), se incorporó a City of Hope en 2016. AccessHopeTM (en inglés), una subsidiaria lanzada en 2019, asiste a los empleadores y a sus asociados para la atención médica al proporcionar acceso a su experiencia como centro oncológico designado por el NCI. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube o Instagram para obtener más información acerca de City of Hope.