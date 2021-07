WASHINGTON, 15 de junio de 2021 — Con la atención nacional centrada en la pandemia de COVID-19, World Voices Media/Pinyon Foundation junto a La Red Hispana-Hispanic Communications Network , lanzaron hoy una nueva campaña multimedia en español para no bajar la guardia en los esfuerzos para terminar con la epidemia del VIH en los Estados Unidos y alentar a las comunidades hispanas a hacerse la prueba del VIH como primer paso.

La campaña titulada «Mi prueba, a mi manera» es coordinada con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), y busca animar a latinos y latinas de todas las edades a hacerse la prueba del VIH en casa, con su médico familiar, en una clínica, por su cuenta o en la compañía de sus seres queridos o amigos, a fin de que conozcan su estatus y, en su caso, puedan obtener atención y tratamiento.

El kit de autodiagnóstico se puede pedir gratuitamente a través de la plataforma en español Take Me Home . El programa es para todas las personas mayores de 17 años, que viven en Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y que no hayan utilizado el programa recientemente. Este programa está financiado en parte por la Iniciativa para Minorías HIV/SIDA.

«Aunque la pandemia del COVID sigue acaparando nuestra atención, la realidad es que existen otros retos de salud para nosotros hispanos. La nueva campaña pone al alcance de todos nosotros la información y los recursos para hacerse la prueba del VIH como si se tratara de cualquier otro examen rutinario de salud», señaló Mariana Nonino, Coordinadora del programa PACT de World Voices Media/Pinyon Foundation.

La campaña coincide con la celebración del Día Nacional de la Prueba del VIH, el 27 de junio, y contempla la producción de Anuncios de Servicio Público (PSA’s), mensajes en plataformas digitales y redes sociales, así como en entrevistas con activistas representando la colaboración de departamentos de salud y otras organizaciones para elevar la conciencia y realizar eventos sobre la importancia de la prueba del VIH y el diagnóstico temprano.

Los mensajes ponen a disposición de latinos y latinas la información necesaria para decidir cuál prueba del VIH es la más apropiada para su estilo de vida y situación personal, y subrayar que ahora hacerse la prueba es más fácil que nunca con el kit de autodiagnóstico.

Aunque los CDC consideran que estamos más cerca que nunca de llegar a la meta de terminar con la epidemia del VIH, cifras oficiales muestran que las comunidades latinas de los Estados Unidos están siendo desproporcionadamente afectadas por la incidencia del VIH: Los hispanos representan la cuarta parte de todos los nuevos contagios del virus, a pesar de constituir el 18% de la población del país.

La nueva campaña será difundida a través de todas las 190 emisoras afiliadas de La Red Hispana, así como en sus plataformas móviles y de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y en sus programas insignia como Bienvenidos a América, la Dra. Isabel, En Privado, con el Dr. Eduardo López-Navarro entre otros.

Para más información de la campaña en español, visita LaRedHispana.com.

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE