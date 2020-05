El presidente Barack Obama enviará un mensaje de graduación durante la ceremonia, y la superestrella de la música urbana latina Bad Bunny enviará a los estudiantes un mensaje especial en español



La lista de destacados invitados al homenaje de una hora incluye a LeBron James, Malala Yousafzai, the Jonas Brothers, Yara Shahidi, Lena Waithe, Pharrell Williams, Megan Rapinoe, H.E.R., Ben Platt, KAROL G y otros



La trasmisión en español por Univision incluirá la participación de Ilia Calderón, Lili Estefan y Jorge Ramos

MIAMI –12 DE MAYO DE 2020– Univision se suma al XQ Institute, The Lebron James Family Foundation y The Entertainment Industry Foundation como difusora de “Graduarnos Juntos: América Honra a la Clase de 2020”. El especial de una hora, un homenaje a los millones de estudiantes de último año de secundaria cuyas ceremonias de graduación se cancelaron debido al nuevo coronavirus, se trasmitirá el sábado, 16 de mayo a las 8 p.m. Este/Pacífico, 7 p.m. Centro. La trasmisión especial del evento en español por Univision incluirá un mensaje de los presentadores de Univision Noticias Ilia Calderón y Jorge Ramos. También contará con la participación especial de Lili Estefan, la popular conductora de “El Gordo y la Flaca”, cuya hija se gradúa con la Clase de 2020.



El presidente Barack Obama pronunciará un mensaje de graduación a la Clase de 2020 de secundaria. Representarán a la comunidad latina en Estados Unidos la superestrella de la música urbana latina Bad Bunny, quien enviará a los alumnos un mensaje especial en español, y KAROL G, quien también participará en el evento.



La lista de destacados líderes, educadores y artistas que participarán en el evento incluye a Kane Brown, Chika, Lana Condor, YBN Cordae, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, David Dobrik, Dolan Twins, Liza Koshy, Loren Gray, H.E.R., Lebron James, The Jonas Brothers, Maren Morris, Brandan Bmike Odums, Ben Platt, Henry Platt, Jonah Platt, Megan Rapinoe, el Maestro del Año del País Rodney Robinson, Yara Shahidi, Lena Waithe, Olivia Wilde, Pharrell Williams, Malala Yousafzai y Zendaya.

Todos tendrán la oportunidad de interactuar con la campaña #GraduarnosJuntos antes y después de la ceremonia de graduación en horario estelar. Estudiantes, educadores y familias pueden compartir con la campaña sus historias en graduatetogether2020.com o si usan el hashtag #GraduarnosJuntos en sus mensajes en redes sociales.



La trasmisión especial también se difundirá en vivo por la aplicación de Univision y Univision NOW. Los fans también podrán verla en Univision.com a las 11 p.m. Este / 8 p.m. Pacífico.



