Usted Señalemelo Recibe Nominación Al Latin Grammy Por “Términos & Condiciones”

El trío argentino compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock con su cuarto disco de estudio, una propuesta que combina exploración electrónica, guitarras y ritmos de baile.

Usted Señalemelo suma una nueva nominación al Latin Grammy con Términos & Condiciones, su cuarto álbum de estudio. El reconocimiento en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock marca otro paso en la trayectoria del grupo integrado por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich.

Sucesor de TRIPOLAR (2023) y del EP XTRAPOLAR, el disco profundiza la búsqueda electrónica de la banda sin abandonar las guitarras ni la identidad que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Sintetizadores, sonidos de distintas épocas y ritmos de baile conviven en una propuesta que cambia de atmósfera entre canciones.

Ese recorrido se escucha en “Deseo”, con influencias disco; “No puedo dejar”, que presenta un pulso electrónico más oscuro; y “Seúl”, que incorpora ritmos de drum and bass. En “Eso que llaman luz”, el grupo transita de una atmósfera densa a un pasaje acústico antes de regresar al baile, mientras que “Rayo” amplía la exploración hacia el R&B.

El álbum fue producido por Usted Señalemelo junto a Rafa Arcaute y LAMADRID e incluye las primeras colaboraciones de estudio del trío. Jay de la Cueva participa en “Prácticas”, y Portugal. The Man se suma a “Dando vueltas”, aportando nuevas voces al universo musical del grupo.

La propuesta también cuenta con la dirección creativa de Sofía Malamute, quien acompaña las canciones con una estética monocromática y depurada que aporta unidad visual al proyecto.

Esta es la segunda nominación al Latin Grammy para Usted Señalemelo. Su disco anterior, TRIPOLAR, también compitió en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock y obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo en 2024.

La trayectoria internacional de la banda incluye una gira por más de 40 ciudades de América y Europa, una sesión para KEXP, un espectáculo en formato 360 grados en el Luna Park y una presentación en Lollapalooza Chicago.

Con Términos & Condiciones, el trío continúa ampliando su sonido y acercando su música a nuevas audiencias, mientras mantiene su actividad en escenarios de Latinoamérica y Europa.