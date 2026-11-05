Verónica Castro tendrá su bioserie

por | Nov 5, 2026 | Farándula , Portada |

El proyecto comenzó a generar expectativa después de que la actriz Natasha Dupeyrón confirmara su participación en la producción, aunque evitó revelar qué personaje interpretará.

La vida de Verónica Castro llegará a la pantalla a través de una bioserie que promete recorrer algunos de los momentos más importantes de su trayectoria artística y personal, luego de que durante años la actriz se mostrara renuente a contar su historia en este formato.

El proyecto comenzó a generar expectativa después de que la actriz Natasha Dupeyrón confirmara su participación en la producción, aunque evitó revelar qué personaje interpretará.

“Voy a ser parte de, ahí voy a estar. A Verónica saben que la quiero con todo mi corazón y que me hayan invitado me hace muy feliz”, expresó durante una entrevista con el programa Ventaneando.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la producción es si Dupeyrón será la encargada de interpretar a Verónica Castro durante su juventud. Las especulaciones surgieron debido a que ambas actrices compartieron créditos en la película Cuando sea joven (2022), donde interpretaron al mismo personaje en diferentes etapas de su vida.

Sin embargo, Natasha prefirió mantener el misterio cuando fue cuestionada directamente sobre esta posibilidad: “No… no puedo decir nada”.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la producción es si Dupeyrón será la encargada de interpretar a Verónica Castro durante su juventud. Las especulaciones surgieron debido a que ambas actrices compartieron créditos en la película Cuando sea joven (2022), donde interpretaron al mismo personaje en diferentes etapas de su vida.

Sin embargo, Natasha prefirió mantener el misterio cuando fue cuestionada directamente sobre esta posibilidad: “No… no puedo decir nada”.

El proyecto estaría vinculado con Televisa y tendría como destino la plataforma de streaming ViX, con un estreno previsto para 2027.