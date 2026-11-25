AAA estima que unos 11 millones de personas viajarán en California durante el feriado. Para quienes regresen el domingo, su pronóstico general favorece las salidas temprano.

AAA prevé un aumento de 0.6 % en el número de viajeros de California durante el feriado de Acción de Gracias, en comparación con el año pasado. En su pronóstico nacional de tráfico, el jueves 26 figura como el día con menos congestión esperada. Para el domingo 29, el tramo de mayor tráfico previsto va del mediodía a las 8 p.m., y la recomendación general es salir antes de las 11 a.m.

Los horarios son estimaciones generales. Antes de salir o emprender el regreso, los conductores del sur de California pueden consultar las condiciones en tiempo real en QuickMap, el mapa de tráfico del Departamento de Transporte de California.

Estimación de AAA para California · Pronóstico de tráfico de AAA · QuickMap de Caltrans