El talentoso actor y activista no binarie continúa rompiendo barreras con este nuevo personaje compartiendo escena con el ganador al Oscar Taika Waititi, Rhys Darby, Fred Armisen, Leslie Jones, Rory Kinnear y Samson Kayo, entre otros

Los Ángeles, CA. – Jueves, 24 de febrero de 2022. – Vico Ortiz, actore y activista puertorriqueñe se podrá ver próximamente en la pantalla chica protagonizando a ‘Jim’, uno de los papeles principales en la nueva serie de comedia HBO Max Original OUR FLAG MEANS DEATH. La temporada de diez episodios del creador David Jenkins y del productor ejecutivo ganador al Oscar y nominado al Emmy®, Taika Waititi, estrena sus primeros tres episodios el próximo jueves 3 de marzo. Los siguientes tres episodios se estrenarán el 10 de marzo, dos episodios más el 17 de marzo y concluirá la temporada con los últimos dos episodios el 24 de marzo.

“¡Estoy encantade de ser parte de este show! De trabajar y reír junto a tanta gente increíble y talentosa. Personas a las que he admirado por su trabajo durante mucho tiempo. Ha sido un sueño hecho realidad. El personaje que interpreto en este show es histórico, me siento honrade, emocionade y esperando con ansias todas las conversaciones que surgirán a partir de esto. Prepárense para que todos en esta serie les roben el corazón. ARGGH.” comparte Vico Ortiz.

OUR FLAG MEANS DEATH es una comedia única e increíblemente divertida que está (muy) vagamente basada en las verdaderas aventuras de Stede Bonnet (Rhys Darby), un aspirante a pirata del siglo XVIII. Después de cambiar su aparentemente encantadora vida burguesa, por la de un bucanero, Stede se convierte en el capitán del barco pirata Revenge. Luchando por ganarse el respeto de su potencialmente amotinada tripulación, la suerte de Stede cambia después de un fatídico encuentro con el infame Capitán Barbanegra, interpretado por el ganador del Oscar Taika Waititi. Stede y la tripulación intentan poner su barco en órden y sobrevivir a la vida en alta mar. Vico Ortiz interpreta a ‘Jim’, un misterioso mudo que ha perfeccionado sus habilidades de combate con una precisión aterradora, convirtiéndole muy probablemente en el miembro más preparado de la tripulación.

Además de Darby y Waititi, Vico comparte la pantalla con un elenco internacional estelar que incluye a Nathan Foad, Samson Kayo, Ewen Bremner, Joel Fry, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Samba Schutte, Nat Faxon, Fred Armisen y Leslie Jones.

Esta es la segunda serie de HBO Max en la que Vico Ortiz participa recientemente. Tiene un papel recurrente como ‘Tova’ en The Sex Lives of College Girls, renovada para una segunda temporada a finales del año pasado. El objetivo de Vico es dar visibilidad a su comunidad. Ha participado en series como Everything’s Gonna Be Okay, These Thems, Vida y más recientemente interpretó a un soldado no binarie en S.O.Z Soldados o Zombies de Amazon Prime Video. También ha protagonizado los galardonados cortometrajes Misdirection y The Syed Family Xmas Eve Game Night, que ahora mismo se proyecta en festivales de cine alrededor del mundo. Vico quiere que les jóvenes queers y las personas de todo el mundo vean en la pantalla a personajes con los que se puedan relacionar sin importar su origen, su orientación sexual o identidad de género. Su pasión es educar a la sociedad sobre género, lenguaje inclusivo y unirse a la corriente de voces dentro de la industria del entretenimiento que constantemente promueve y defiende los derechos LGBTQ+ y sus representaciones positivas en los medios.

Este 3 de marzo, Vico también se podrá ver en los cines Caribbean Cinemas en Puerto Rico, en la nueva película Calle de la Resistencia, que combina imágenes de la vida real con una producción musical escenificada, ofreciendo una mirada emocional a la lucha del pueblo puertorriqueño.