Cuando COVID-19 cerró negocios y viajes por los EE. UU., comunidades como Anaheim, que dependen en gran medida del entretenimiento y el turismo, fueron algunas de las más afectadas. Los impuestos a la ocupación hotelera, que representan más de la mitad del presupuesto de la ciudad, se desplomaron un 90% entre 2019 y 2020.

“Dependemos de grandes grupos en Disneyland, y los partidos de los Angels”, dijo Jay Burress, presidente y director ejecutivo de Visit Anaheim, la oficina de turismo sin fines de lucro de la ciudad. “Fue devastador para nuestra industria y nuestra ciudad”.

Con la reapertura de California hoy en su mayor parte a plena capacidad, su industria de viajes y turismo está ansiosa por recuperarse de manera significativa. Pero los expertos están moderando las expectativas; Los viajes nacionales no se recuperarán por completo hasta 2023 y el número de turistas internacionales, especialmente de China y México, sigue siendo menos de la mitad de los niveles previos a la pandemia. Y una reapertura completa no sucederá hasta que regresen las grandes convenciones, lo que no es seguro con el cambio total al turno de trabajo.

“Recuperarse lo más rápido posible es de vital importancia”, dijo Caroline Beteta, presidenta y directora ejecutiva de Visit California, una organización sin fines de lucro que promueve los viajes al estado. “La industria del turismo de California proporciona más de 1 millón de puestos de trabajo y respalda a miles de empresas”.

El estado generó $144.9 mil millones en gastos de viajes en 2019, según un estudio del grupo de investigación de viajes y turismo Dean Runyan Associates. Pero cuando golpeó la pandemia, las restricciones de viaje y ocupación devastaron las ganancias que California había nutrido después de la Gran Recesión.

Mientras el turismo cayó un 36% a nivel nacional en 2020, los ingresos por turismo de California cayeron un 55%, según Dean Runyan. Y más de la mitad de la fuerza laboral de turismo de aproximadamente 1.2 millones de personas de California perdió sus trabajos en el primer mes del cierre, según un informe publicado en mayo de 2020. La Legislatura aprobó una ley que requiere que las empresas prioricen la recontratación de quienes perdieron sus trabajos, y muchos los trabajadores esperan volver a trabajar.

Casos bajos, alta vacunación ayudan a reabrir California

Antes de la pandemia, la ciudad de Anaheim tenía tantos visitantes que Burress dijo que temía que pudieran recibir multas por congestión excesiva. En cambio, el director de turismo dijo que el año pasado se sintió más como un “apocalipsis zombi”.

“Tuvimos seis años de cifras récord en Anaheim y el condado de Orange”, dijo Burress. “Normalmente, los hoteles funcionaban al 90% de ocupación. Y luego fue de un solo dígito”.

La industria ya está comenzando a recuperarse. Este abril, el sector del ocio y la hospitalidad de California aumentó 400.000 puestos de trabajo año tras año. En vísperas de la reapertura, el gobernador Gavin Newsom hizo una aparición el lunes en San Francisco en el histórico Ferry Building, un atractivo para los visitantes con su comida y restaurantes artesanales. Señaló que la economía de California este año ha superado a otros estados, incluidos Texas y Florida, debido a sus precauciones de salud pública y campaña de vacunación. Existe la esperanza de que continúe la tendencia al alza.

“Con una de las tasas de vacunación más altas del país y las tasas de casos más bajas, California está preparada para un poderoso regreso”, dijo Beteta. “Los viajeros de placer liderarán el camino. Esperamos que las actividades al aire libre y los viajes por carretera sean extremadamente populares”.

Pero los expertos reconocen que volver a la normalidad no sucederá instantáneamente a pesar de la especulación de una segunda venida de los Roaring ’20s. Mientras se han levantado muchas restricciones en California, no son los únicos inhibidores para que las personas se vayan de vacaciones.

Los viajes a California no se han recuperado

“La caída en el gasto de los visitantes no se debe exclusivamente a cierres y restricciones comerciales”, dijo Beteta. “Los consumidores deben estar dispuestos a viajar y, durante gran parte de 2020, más de la mitad no estuvo dispuesta a aventurarse en absoluto”.

Se espera que los viajes nacionales a California se recuperen este año al 75% de sus niveles de 2019. Pero no se espera que se recupere por completo hasta 2023, según el informe de Tourism Economics más reciente preparado para Visit California publicado en abril.

Los viajes internacionales siguen siendo otro signo de interrogación a medida que otros países continúan lidiando con el virus y las restricciones de viaje siguen vigentes. Los viajes internacionales entrantes a California cayeron un 79% en 2020 y se espera que alcancen solo el 41% de los niveles de 2019 este año, según Tourism Economics. Los viajeros de Asia y México constituyen dos de los grupos de gasto más grandes del estado, según Visit California. Solo los turistas de China gastaron $4 mil millones en California en 2019.

Es probable que San Francisco sienta más la pérdida de viajeros internacionales. Los visitantes extranjeros representan el 61% del gasto total durante la noche en toda la ciudad, la mayor proporción de cualquier ciudad importante de Estados Unidos, según datos de la Asociación de Viajes de San Francisco.

San Francisco es también la ciudad de convenciones más grande del estado y, por lo general, genera $8,3 mil millones anuales en gastos de noche solo en hoteles. Pero los expertos esperan que las convenciones sean una de las últimas industrias del turismo en recuperarse este año, en gran parte debido al hecho de que California mantiene las restricciones a las reuniones en interiores de más de 5,000 personas hasta el 1 de octubre.

El gasto en convenciones tiene un mayor impacto económico

El dinero generado por las convenciones se considera parte integral de la ciudad.

“Es vital para la salud de la ciudad. Es vital para nuestra comunidad hotelera, nuestra comunidad de restaurantes”, dijo Nicole Rogers, vicepresidenta ejecutiva y directora de ventas de la Asociación de Viajes de San Francisco. “Mientras el turismo es importante para nosotros, y no podemos funcionar sin él, la convención es un gasto más alto en promedio porque las empresas están pagando y los asistentes están pagando”.

Las conferencias celebradas en el Moscone Center de San Francisco pueden albergar hasta 10,000 asistentes a la vez. Pero el impacto económico tiene un efecto dominó. Por ejemplo, durante la conferencia anual Dreamforce organizada por el gigante tecnológico de San Francisco Salesforce, se reservan más de 30,000 habitaciones de hotel por noche. La ciudad suele celebrar de 50 a 60 convenciones importantes al año. Hasta ahora, solo dos se han confirmado este otoño.

El futuro del gasto en convenciones en San Francisco depende de muchas cosas, como la retención de clientes. Algunos optaron este año por celebrar sus convenciones en estados menos restringidos, incluidos Texas y Florida. Otros factores se relacionan con la forma en que las empresas optarán por funcionar en el futuro y si continuarán celebrando conferencias en persona, especialmente a medida que los empleados se acostumbren al trabajo remoto.

Fuente: Miranda Green freelance reporter –CalMatters.org

Imagen Descripción: Peatones con maletas caminan por Union Square en San Francisco el 14 de junio de 2021. La intersección de las calles Geary y Powell habría estado llena de tráfico, tranvías y multitudes antes de la pandemia. Foto de Anne Wernikoff, CalMatters