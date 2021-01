“Raya and the Last Dragon” cuenta con un elenco de voces excepcional, que incluye a Kelly Marie Tran como la voz de la intrépida guerrera Raya; Awkwafina como el dragón legendario, Sisu; Gemma Chan como la némesis de Raya, Namaari; Daniel Dae Kim como el padre visionario de Raya, Benja; Sandra Oh como la poderosa madre de Namaari, Virana; Benedict Wong como Tong, un gigante formidable; Izaac Wang como Boun, un emprendedor de 10 años; Thalia Tran como la traviesa pequeña Noi; Alan Tudyk como Tuk Tuk, el mejor amigo y fiel corcel de Raya; Lucille Soong como Dang Hu, líder de la tierra de Talon; Patti Harrison como la jefa de la tierra Tail; y Ross Butler como jefe de Spine land.

“Raya and the Last Dragon” nos lleva en un viaje épico y emocionante al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de un guerrero solitario, Raya, localizar al último dragón legendario para restaurar la tierra fracturada y su pueblo dividido. Sin embargo, a lo largo de su viaje, aprenderá que se necesitará más que un dragón para salvar el mundo; también se necesitará confianza y trabajo en equipo.

Don Hall y Carlos López Estrada dirigen, con Paul Briggs y John Ripa como codirectores. Osnat Shurer y Peter Del Vecho son los productores, y Qui Nguyen y Adele Lim son los escritores del proyecto.

“Raya and the Last Dragon” de Walt Disney Animation Studios estará disponible en Disney + con Premier Access en la mayoría de los mercados de Disney +, al mismo tiempo que se estrene en los cines el 5 de marzo de 2021. Premier Access para el título tendrá un precio a $ 29,99.